Tensión política en París
El líder ultra de Francia Jordan Bardella, víctima de una leve agresión
Un agresor lanzó un huevo en la cabeza al líder ultraderechista, favorito de cara a las presidenciales del 2027 en el país galo
Efe
El líder ultraderechista francés Jordan Bardella fue víctima de una agresión durante una sesión de firmas de su libro en Moissac, al sur del país, indicó el entorno de su partido a la televisión BFMTV. Cuando el eurodiputado estaba firmando ejemplares de su libro 'Ce que veulent les Français' (Lo que quieren los franceses) cuando un hombre de 74 años se abalanzó sobre él y le estrelló un huevo en la cabeza, antes de ser reducido por los servicios de seguridad.
Bardella, favorito para ganar las presidenciales de 2027 en una reciente encuesta publicada en Francia, se retiró durante unos minutos antes de volver a firmar libros. El agresor fue detenido y está bajo arresto por agresión, después de que su partido presentara una denuncia. El cabeza de lista de la extrema derecha en las pasadas europeas, en las que fue la lista más votada, ya sufrió una agresión similar esta semana, cuando un joven le lanzó harina cuando visitaba una feria agrícola en el este del país.
- El frente húmedo se agrava en Andalucía: barrerá la región y traerá tormentas y lluvias
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- La investigación por corrupción en Almería alcanza a casi 20 empresas y cinco planes de obras de la Diputación
- El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026
- La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal