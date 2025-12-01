Las fuertes inundaciones dejan 1.012 muertos y 878 desaparecidos entre Sri Lanka, Tailandia e Indonesia

Sri Lanka elevó este lunes a 334 los muertos y 370 los desaparecidos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean el país desde hace días, en lo que el Gobierno ha descrito como la peor catástrofe natural de su historia reciente.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC), las lluvias torrenciales han dejado además más de 1,1 millones de personas afectadas y 196.790 desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares mientras las autoridades habilitan centenares de centros de acogida temporal en todo el país.

Las lluvias extremas fueron provocadas por el ciclón Ditwah, que en los últimos días ha descargado precipitaciones récord sobre gran parte del país, desencadenando inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en varias provincias, aislando comunidades enteras.

El presidente Anura Kumara Dissanayake afirmó que Sri Lanka enfrenta "el mayor desastre natural" de su historia reciente y "la operación de rescate más difícil jamás emprendida", al tiempo que pidió unidad nacional para superar la emergencia.

En su mensaje, Dissanayake anunció la creación de un fondo especial para la reconstrucción y para agilizar la llegada de ayuda, así como el despliegue de recursos para restaurar servicios esenciales como electricidad, agua, comunicaciones y carreteras.

"Vamos a reconstruir una nación mejor que la que existía antes. Incluso si debemos empezar desde cero, estamos preparados", afirmó en un discurso televisado a la nación la noche del domingo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores esrilanqués informó de la creación de una Unidad de Coordinación de Emergencia para centralizar las donaciones y facilitar el contacto entre esrilanqueses en el exterior y sus familiares en zonas afectadas.

La comunidad internacional ha intensificado su apoyo en las últimas horas. La India, Japón, Turquía y Estados Unidos continúan enviando asistencia y equipos de rescate, mientras que China anunció un paquete adicional de ayuda de 100.000 dólares en apoyo urgente a través de la Cruz Roja china.

El ciclón, formado en el golfo de Bengala, se desplaza paralelo a la costa sur de la India y permanece muy activo sobre la bahía de Bengala, según informó este lunes el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

Por su parte, las autoridades de Tailandia se centran este lunes en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias en el sur del país, mientras disminuye el nivel de las inundaciones que han dejado 176 muertos.

Las inundaciones afectaron a doce provincias meridionales de Tailandia y casi a 4 millones de personas, según las cifras del Departamento para el Control y Mitigación para el Desastre de este lunes, que no incluyen posibles desaparecidos en su informe.

Una de las zonas más devastadas por las inundaciones es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales.

"El nivel del agua ha disminuido" en las zonas afectadas, apunta en su actualización de hoy el organismo tailandés.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reunió el domingo con las autoridades y representantes del sector privado de la ciudad de Hat Yai, la capital comercial del sur del país, para supervisar la situación y avanzar con el plan de recuperación, apunta hoy en un comunicado la Oficina del Primer Ministro.

El dirigente declaró que la urbe, ubicada en Songkhla y donde se registraron inundaciones que llegaron a los 3 metros en algunos barrios, se encuentra en "modo de recuperación", tras el cese de las lluvias y después de que las autoridades drenaran parte del agua acumulada.

El departamento de meteorología indica en su previsión para la jornada de hoy que se esperan "lluvias débiles y aisladas" en el sur y en la zona bañada por el mar de Andamán.

El Gabinete ha aprobado varias medidas de ayuda financiera para ayudar a la reconstrucción de las regiones más afectadas y mantiene la distribución de alimentos y material de ayuda humanitaria.

Las inundaciones tendrán un impacto económico inmediato de 7.000 millones de bat (unos 218,4 millones de dólares o más de 188,3 millones de euros) solo en Hat Yai, que se preparaba para albergar algunos eventos deportivos de los Juegos del Sudeste Asiático - del 9 al 20 de diciembre-, que han sido trasladados a Bangkok, declaró hoy el presidente de la Asociación de Hoteles de la región, Sitthipong Sitthiphatprapa, al canal Thai PBS.

Por su parte, el Ejército tailandés utiliza drones para rastrear la rivera de los ríos en el operativo de búsqueda de posibles víctimas, mientras efectivos sobre el terreno ayudan en las tareas de limpieza y desescombro, informa hoy el medio público.

Además, al menos 502 personas han perdido la vida en Indonesia por las lluvias en la isla de Sumatra, donde los equipos de socorro buscan asimismo a unos 508 desaparecidos en medio de las inundaciones, las más mortíferas registradas este año en el Sudeste Asiático.