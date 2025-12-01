"Paz justa y duradera"
Zelenski se reúne con Macron en París para abordar el proceso para poner fin a la guerra de Ucrania
El presidente de Ucrania viaja a Francia este lunes por décima vez desde el inicio de la guerra
Dos semanas después de visitar París, Volodímir Zelenski regresa este lunes a la capital francesa para abordar con el presidente Emmanuel Macron el proceso para poner fin a la guerra en Ucrania.
Se espera que ambos jefes de Estado "discutan sobre la situación y las condiciones para una paz justa y duradera, basándose en las conversaciones de Ginebra y el plan estadounidense, y en estrecha consulta con nuestros socios europeos", tal y como ha informado el Elíseo. También está previsto que hablen sobre las tareas de la Coalición de Voluntarios respecto a las garantías de seguridad de Kiev.
Zelenski, que ha viajado con su esposa, Olena Zelenska, aprovechará la visita para acudir a dos actos en el Quai d'Orsay a primera hora de la tarde en presencia del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y de la ministra de Cultura, Rachida Dati. Uno de los eventos estará relacionado con la iniciativa "Devuelvan a los Niños", liderada por Olena Zelenska, que "ha permitido el regreso de casi 2.000 niños ucranianos arrebatados a sus familias por Rusia", enfatizó Jean-Noël Barrot.
En su último encuentro del pasado 17 de noviembre, Macron y Zelenski sellaron un acuerdo "histórico" de defensa para Kiev que incluye la compra de 100 cazas Rafale, de unos 70 millones de euros cada nave, además de equipos de defensa antiaérea y drones.
Mientras esto sucede en París, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff hará lo mismo en Moscú esta semana, donde se reunirá con Putin para tener un encuentro "productivo", según la Casa Blanca, que espera que ayude a avanzar en el acuerdo de paz.
Un momento delicado para Zelenski
Estos encuentros suceden en un momento delicado para Volodímir Zelenski tras la dimisión de su jefe de gabinete, Andri Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran el apartamento y la oficina del funcionario, en el marco de una de sus investigaciones. Yermak encabezaba hasta ahora el equipo negociador ucraniano en las conversaciones de paz.
"No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania", dijo Zelenski en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.
