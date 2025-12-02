Rutte asegura que los aliados decidirán sobre los elementos que impliquen a la OTAN en el acuerdo con Rusia

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este martes que "si se menciona algo sobre la OTAN en el acuerdo para poner fin a la guerra, obviamente, eso se tratará por separado con la OTAN", en referencia al plan inicial de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que inluía el veto a la entrada del país en la alianza.

Durante una rueda de prensa previa a la reunión con los ministros de Exteriores de los aliados este miércoles, Rutte ha insistido en que "evidentemente", cualquier elemento de un acuerdo de paz que tenga que ver con la organización "se tratará por separado" e "incluirá a la OTAN". El holandés ha defendido el plan de Estados Unidos, "por algún sitio hay que empezar", insistiendo en que los aliados se están coordinando "estrechamente" con Washington.

Tras las reuniones de los últimos días en Florida y Ginebra, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se encuentra este martes en Moscú para reunirse con sus homólogos rusos. Estados Unidos busca dar un impulso a las negociaciones, en busca de un acuerdo de paz para Ucrania lo antes posible. Rutte ha preferido no aventurarse a dar un horizonte temporal para el mismo, aunque destacó los esfuerzos de Trump "asegurándose de que hagamos todo lo posible para poner fin a esta terrible guerra".

Garantías de seguridad

El Secretario General ha insistido en que la OTAN quiere que acabe la guerra "pero con una Ucrania soberana y una situación en la que Rusia nunca más vuelva a intentar atacar a Ucrania", ha dicho Rutte. El holandés ha restado importancia al plan original de Trump con concesiones importantes para Kiev, alegando que "estas negociaciones siempre empiezan con un borrador inicial" y que se han dado avances significativos.

Sin embargo, preguntado por la entrada en la organización de Ucrania, Rutte mantiene la puerta cerrada. "Creo que es importante separar el principio de la práctica", ha dicho el holandés, "y ahora mismo, como saben, no hay consenso sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN". Pero garantizar la disuasión respecto a Rusia pasa por reforzar la capacidad de defenderse de Ucrania.

Rutte ha destacado en este sentido el papel de la conocida como 'coalición de voluntarios' liderada por Francia y Reino Unido. En este sentido, ha evitado entrar en detalles sobre lo que está sobre la mesa, pero ha hecho hincapié en que cualquier plan debe ser lo suficientemente sólido para evitar "el error que cometimos con el acuerdo de Minsk", y que Rusia "nunca vuelva a atacar".

"Ahora tenemos que llevar la guerra a un punto donde termine", ha dicho Rutte, "y luego, por supuesto, debemos asegurarnos de pulir todos los detalles". El Secretario General confía en que Estados Unidos participe de alguna manera en las garantías de seguridad, aunque reconoce que el peso caerá en los europeos. También ha destacado la importancia del papel del ejército ucraniano, que Trump planteaba reducir en su plan, "como la primera capa de defensa de la propia Ucrania".

Una alianza defensiva

En una entrevista con el Financial Times, el máximo responsable militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, aseguró que la alianza se planteaba acciones más "proactivas" o "agresivas" para hacer frente a los ataques híbridos de Rusia, que se han multiplicado en las últimas semanas. Unas declaraciones que han causado malestar en una parte importante de los aliados.

"No debemos dudar de que podemos garantizar nuestra seguridad, ya sea que las amenazas que enfrentamos sean convencionales o híbridas", ha dicho Rutte. Pero el Secretario General ha matizado a su almirante insistiendo en que "la OTAN se fundó como una alianza defensiva, y por supuesto, eso no va a cambiar".

