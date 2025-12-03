Reino Unido
Investigan el patrimonio de la Casa Real británica tras una polémica por un contrato de alquiler de Andrés
El patrimonio de la Casa Real ha revelado que el hermano de Carlos III paga un alquiler irrisorio, según ha recogido la cadena de televisión británica Sky News
EP
El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha anunciado el inicio de una investigación sobre el patrimonio de la Casa Real y sus arrendamientos a miembros de la familia después de la polémica creada en torno al contrato de Andrés Mountbatten-Windsor, despojado recientemente de su título de príncipe de Inglaterra, sobre Royal Lodge, la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.
El presidente del comité, Geoffrey Clifton-Brown, ha explicado que la información recibida por la Corona, una vez analizada, "constituye claramente la base para una investigación", que se llevará a cabo el próximo año. En un informe, había confirmado que era improbable que recibiera compensación alguna por renunciar a su contrato de arrendamiento de 75 años debido a las reparaciones que tienen que realizarse.
El patrimonio de la Casa Real, que también ha comunicado detalles sobre otras residencias, como la del Príncipe y la Princesa de Gales, Guillermo y Catalina, ha revelado que el hermano de Carlos III paga un alquiler irrisorio, según ha recogido la cadena de televisión británica Sky News.
El propio Andrés ya anunció durante el mes de octubre que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.
Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- El monasterio de Cádiz que prepara los dulces navideños favoritos de Niña Pastori: “Los mejores del mundo”
- Fernando Fernández Cabezuelo se convierte en el nuevo hermano mayor de la Macarena
- Fernando Fernández Cabezuelo, la voz crítica que reclama el cambio de rumbo en la Hermandad de la Macarena
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible