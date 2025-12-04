IA
Nvidia advierte que nadie sabe realmente el impacto futuro de la Inteligencia Artificial en la seguridad nacional
"La tecnología te da superpoderes, ya sean superpoderes de información, superpoderes energéticos o superpoderes militares", apunta el director ejecutivo del gigante de los chips, Jensen Huang
EFE
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo en el popular podcast de Joe Rogan que no cree que "nadie sepa realmente" las posibles implicaciones futuras de la inteligencia artificial (IA) para la seguridad nacional estadounidense.
"La tecnología te da superpoderes, ya sean superpoderes de información, superpoderes energéticos o superpoderes militares", dijo Huang en una entrevista de casi dos horas y media en 'The Joe Rogan Experience'.
Sobre la guerra internacional por hacerse con la mejor IA, Huang explicó si bien era de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos desarrollar la IA antes que otros países, es posible que no haya un punto de inflexión evidente en el que un solo país gane la carrera.
En ese sentido, el empresario taiwánes-estadounidense dijo que no será algo "instantáneo".
"Creo que las cosas simplemente mejorarán, como lo hace la tecnología", anotó.
El líder de Nvidia también dijo que su empresa es la única en el mundo cuyo modelo de negocio se basa completamente en la tecnología, en lugar de las redes sociales o la publicidad.
"La mayoría de grandes empresas tecnológicas del mundo actual se dedica a la publicidad, las redes sociales o a la distribución de contenido... Nvidia es la única empresa grande del mundo cuyo único negocio es la tecnología", afirmó Huang, y subrayó que la única manera de ganar dinero es "crear tecnología increíble y vendiéndola".
La anterior afirmación es una crítica a titanes tecnológicos como Meta y Google, que consiguen gran parte de sus ingresos de la publicidad.
Elogios para Trump
Huang también elogió al presidente de EE.UU., Donald Trump: "Se nota su amor por Estados Unidos, lo que quiere hacer por el país", le dijo a Joe Rogan.
"Todo lo que piensa es muy práctico, de sentido común y, bueno, muy lógico", matizó el director ejecutivo de una de las empresas más valiosas del mundo.
Huang explicó que Trump quiere asegurarse de que la tecnología importante se fabrique en Estados Unidos, y que el país vuelva a ser "bueno en la manufactura, porque es importante para el empleo".
