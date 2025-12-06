Detenidos cuatro activistas por lanzar comida contra la vitrina de la corona imperial del Estado en la Torre de Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este sábado a cuatro activistas que han lanzado comida contra la vitrina de la corona imperial del Estado, una de las joyas de la monarquía británica que se exponen en la Torre de Londres. El monumento, visitado a diario por centenares de turistas, ha sido parcialmente cerrado después del incidente, según informa la BBC.

Las fuerzas de seguridad de la capital británica han recibido una llamada poco antes de las 10.00 hora local (11.00 en España) después de que cuatro personas estamparan un pastel de manzana y rociaran con natillas los cristales que protegen la corona, una de las principales de la monarquía británica que se utiliza en las coronaciones y en las ceremonias de apertura del Parlamento.

Según vídeos colgados en X, los activistas pertenecen a un grupo que se autodenomina 'Take Back Power' (Recupera el poder) y tras lanzar la comida han declarado que "la democracia se ha derrumbado", haciendo un juego de palabras con 'crumble', que en inglés significa 'derrumbe' pero también se utiliza para designar un tipo de pastel con la corteza crujiente.

"El Reino Unido está roto. Hemos venido aquí, donde están las joyas de la corona, para recuperar el poder. Únete a nosotros", han continuado, antes de finalizar: "Hay personas sin hogar muriendo en las calles, esta es la estación del año más peligrosa para ellas. Y tenemos a los ricos acumulando riqueza. Esto es repugnante. ¡Inscríbete para la acción!".

El grupo, que se define como de resistencia civil no violento, ha asegurado haber llevado a cabo la acción para exigir al Gobierno del Reino Unido que establezca una asamblea ciudadana permanente con el poder de "gravar la riqueza extrema y arreglar" el país.

