La parálisis del escrutinio y la petición de nulidad del oficialismo agravan la incertidumbre electoral en Honduras

La parálisis del escrutinio electoral por problemas técnicos mantiene a Honduras en la incertidumbre política una semana después de medirse en las urnas. El oficialista partido Libre pidió este sábado la nulidad del recuento por presuntas irregularidades y la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a agilizar el proceso ante el ajustado resultado entre los candidatos Nasry 'Tito' Asfura y Salvador Nasralla. El "candidato" de Donald Trump le saca unos 19.000 votos de ventaja al presentador deportivo, pero esa diferencia ha quedado puesta en entredicho en medio de sospechas y un creciente nerviosismo. Rixi Moncada, la candidata del partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro, figura en el tercer lugar, con el 19,30%.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, tuvo que apelar a un lenguaje confuso para explicar la situación. Atribuyó la caída del sistema de escrutinio a "problemas técnicos ajenos al pleno". Hall declaró a los periodistas que quería "dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", pero que el fallo ha obedecido a problemas "ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada". El organismo anunció también haber acordado una prórroga para revisiones que vence a la medianoche del 15 de diciembre.

"Todo el proceso electoral ha sido una batalla constante, quisiéramos que esta etapa fuera distinta pero lastimosamente, no lo es", añadió, por su parte, la consejera Cossette López. El consejero del organismo, Marlon Ochoa, fue mucho más vehemente en sus señalamientos críticos. Denunció, como Moncada, un "golpe electoral" y sostuvo días atrás que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha sido una "verdadera trampa". Según Ochoa, Honduras está frente a la contienda "más manipulada de la historia democrática" del país, entre otras razones por la eliminación del control biométrico, las actas erróneas, adulteración automática del número de votos y un "fraude automatizado".

En el escrutinio del CNE, con el 88,02% de las actas procesadas, Asfura, candidato del conservador Partido Nacional lidera el conteo con 1.132.321 votos (40,20%), seguido de cerca por Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1.112.570 sufragios (39,50%).

El oficialismo solicita la nulidad

Los comicios estuvieron marcados por la decidida intervención de Trump, no solo con su respaldo a Asfura y la descalificación de sus competidores, incluso Nasralla, a quien calificó de "medio comunista", sino por indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotraficante.

En este contexto, Libre presentó una acción de "nulidad administrativa", alegando un "desastre" en el TREP. La solicitud, presentada por el abogado Edeson Argueta, apoderado legal de Libre, señala irregularidades en el escrutinio de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel presidencial, de los designados presidenciales (vicepresidentes) y de los diputados del Parlamento Centroamericano. Esos hechos estarían "adulterando la voluntad popular y violando la ley electoral, así como resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales".

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) instó a las autoridades del CNE a agilizar el conteo de votos, garantizando la trazabilidad y transparencia de los resultados. El organismo destacó que los datos recabados por sus observadores confirman un resultado "sumamente ajustado" entre Asfura y Nasralla. "Al mismo tiempo, la MOE/OEA considera imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso". Para la OEA "es fundamental que la ciudadanía y, especialmente los partidos políticos, se mantengan ejerciendo las facultades de supervisión y vigilancia que la Ley les confiere".

Transparencia en duda

En el mismo sentido, el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Parlamento, Tomás Zambrano, aseguró que la paralización del conteo no contribuye a otorgar al proceso "la transparencia, la garantía, la confianza y la certidumbre que quiere el pueblo hondureño". Zambrano pidió al CNE que termine "rápido" el escrutinio e instó a mantener la serenidad y confianza en el proceso, permitiendo completar los recuentos especiales y publicar los resultados finales.