EEUU
Dimite la abogada de Trump como fiscal de Nueva Jersey al ejercer sin la aprobación del Senado de EEUU
Alina Habba ha anunciado su renuncia en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal"
EP
Alina Habba, abogada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes su renuncia como fiscal general para el estado de Nueva Jersey por ejercer el cargo sin la necesaria aprobación del Senado.
Habba ha anunciado su dimisión en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal". Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad esa decisión la semana pasada, y el Departamento de Justicia no la ha apelado.
Así pues, Habba ha presentado su renuncia "para proteger la estabilidad e integridad del cargo", aunque mantendrá su otro rol, más difuso, como es el de asesora principal del Fiscal General para Fiscales Federales.
"No confundan acatamiento con rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí. Mi lucha se extenderá ahora por todo el país. No se equivoquen: pueden sacar a la chica de Nueva Jersey, pero no pueden sacar a Nueva Jersey de la chica", ha defendido Habba.
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 7 de diciembre de 2025
- El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- César R. de la Osa, abogado: 'Con su actuación sobre La Macarena, Arquillo debía hasta de callarse