Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania

Los líderes europeos han cerrado filas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante las presiones de Estados Unidos para que acepte su cuestionada propuesta de paz para Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este lunes a Zelenski en Downing Street para valorar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, y para simbolizar la unidad de Europa en su esfuerzo de lograr un acuerdo beneficioso para Kiev. La cita, a la que también han acudido el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, forma parte de la gira que el líder ucraniano está realizando por Europa para reforzar el apoyo de sus aliados en el Viejo Continente.

Las diferencias a ambos lados del Atlántico se han hecho más evidentes en las últimas horas tras las declaraciones de Trump en las que acusaba a Zelenski de no haber leído su plan de paz, el cual incluye importantes concesiones de territorio a Moscú. Unas concesiones que no cuentan por ahora con la aprobación del líder ucraniano. "Hay visiones por parte de Estados Unidos, Rusia y Ucrania. No tenemos una visión unificada sobre el Donbás", ha reconocido Zelenski en declaraciones a Bloomberg. Las reticencias mostradas por el presidente ucraniano sobre el plan de paz de Estados Unidos han sido compartidas en la reunión de este lunes por los líderes europeos, especialmente por Merz, quien se ha mostrado "escéptico" respecto a "algunos de los detalles" que figuran en el documento.

Garantías de seguridad

Además de las concesiones de territorio, tanto Zelenski como sus aliados europeos siguen presionando a Estados Unidos para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania tras la firma de un eventual alto el fuego. "Nuestros principios siguen siendo los mismos y los defendemos desde hace mucho tiempo: apoyamos a Ucrania y, si tiene que haber un alto el fuego, debe ser justo y duradero", ha asegurado Starmer poco antes de iniciar la reunión con sus socios, de cerca de una hora y sin rueda de prensa posterior. "Nos encontramos en una etapa crítica en la búsqueda de la paz", ha añadido el primer ministro. Starmer y Macron han impulsado la llamada "coalición de voluntarios" con el objetivo de desplegar una misión de paz en Ucrania al margen de Estados Unidos, que por ahora se ha desmarcado de la iniciativa.

Zelenski ha agradecido los esfuerzos de sus socios europeos en un momento en el que Estados Unidos parece dispuesto a ofrecer grandes concesiones a Rusia para poner fin al conflicto. Pero el líder ucraniano ha insistido en que la colaboración con Washington es fundamental en la toma de decisiones y ha hecho un llamamiento a la "unidad" tras los últimos contactos con la Administración estadounidense este fin de semana. "Creo que ahora es muy importante organizarnos, reunirnos y debatir cuestiones muy delicadas relacionadas con las conversaciones que mantuvimos con Estados Unidos y entre nosotros y nuestro equipo", ha remarcado.

Influencia de Europa

El encuentro de este lunes, sin embargo, ha servido para escenificar la voluntad de los líderes europeos de alzar la voz y de demostrar que siguen ejerciendo influencia en el conflicto, a pesar de que por ahora se han mantenido al margen de las negociaciones con Moscú. "Creo que tenemos muchas cartas en la mano", ha afirmado Macron. "La cuestión principal es la convergencia entre nuestras posiciones comunes, las europeas, ucranianas y las estadounidenses, para finalizar estas negociaciones de paz y reiniciar una nueva fase en las mejores condiciones posibles para Ucrania, para los europeos y para nuestra seguridad colectiva".

Al margen de la reunión entre los cuatro líderes, Zelenski ha mantenido un encuentro con Starmer y con representantes de la "coalición de voluntarios", en la que se ha abordado el apoyo a Kiev en materia económica y de defensa. En este encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha vuelto a insistir en la necesidad de utilizar los activos congelados rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania. "Europa tiene los medios y la voluntad de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones", ha asegurado a través de un comunicado. "Cuanto más tiempo Putin continúe con su guerra, derrame sangre, acabe con vidas y destruya la infraestructura ucraniana, mayores serán los costes para Rusia", ha añadido.

Tras su paso por Londres, Zelenski se ha desplazado a Bruselas para reunirse con la propia Von der Leyen, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El martes viajará a Roma para verse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cerrando así una gira fundamental para recabar apoyos en un momento decisivo para el futuro de Ucrania y de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo