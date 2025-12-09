Rusia
Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos
Los medios locales señalan que es probable que la aeronave cayese debido a fallos técnicos
EFE
Un avión de transporte militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.
El accidente tuvo lugar a las 12.00 horas (09.00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.
Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.
La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.
Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.
El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.
En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.
- Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días
- El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este
- Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores
- Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 7 de diciembre de 2025
- ¿Qué nos enseña la Macarena?: cinco lecturas después de una restauración histórica
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 8 de diciembre de 2025