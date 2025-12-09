Trump asalta con saña a una Europa "en decadencia" y a sus líderes: “Son débiles. No saben qué hacer”

La embestida de Donald Trump contra Europa se recrudece y eleva la amenaza de que la brecha creciente entre aliados derive en una ruptura. Días después de presentar la polémica y provocadora Estrategia de Seguridad Nacional en la que Washington acusa a la Unión Europea de “socavar la libertad política” y “obstaculizar la libertad de expresión y en la que apoya expresamente a los partidos de extrema derecha en el Viejo Continente, el presidente de Estados Unidos ha definido Europa como un grupo de naciones “en decadencia” y con líderes “débiles” que “quieren ser políticamente correctos”.

El último virulento ataque ha llegado en una entrevista con 'Politico', realizada el lunes pero publicada este martes. En esa conversación, el republicano se muestra convencido de que Europa y los líderes europeos “no saben qué hacer” en cuestiones como inmigración o comercio.

Trump dice que se lleva “bien” con todos los líderes europeos actuales, que los conoce y le gustan, incluso define algunos como “amigos”. Pero luego dice que hay algunos “inteligentes” y otros “estúpidos”. Y resume: “No están haciendo un buen trabajo, Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”.

Inmigración e insultos

Como en la controvertida Estrategia de Seguridad Nacional y en la postura que ha reforzado desde que volvió a la presidencia, como demostró ya en febrero el vicepresidente J.D. Vance en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich que provocó estupor, Trump se lanza con particular dureza a la cuestión de la inmigración. Señala a Europa, igual que hace la ultraderecha europea, por la supuesta falta de controles y por lo que dice que representa de amenaza para la civilización occidental.

“Si sigue por el camino que va… Muchos de esos países no serán naciones viables”, afirma el presidente, que declara que la política de inmigración europea "es un desastre” antes de criticar metrópolis como París o Londres y de abundar en esa misma línea de crítica hablando de un deterioro de seguridad en países como Suecia o Alemania.

Adoraba París pero es un sitio muy distinto al que era”, dice Trump, que hace el mismo argumento con la capital del Reino Unido pero ataca con especial saña y racismo al alcalde londinense, Sadiq Khan, que es musulmán. Lo tilda de “horrible, incompetente, mezquino” y “asqueroso”.

Injerencia

'Politico' ha realizado la entrevista tras designar a Trump como "la persona más influyente dando forma Europa" ahora mismo. La periodista Dasha Burns habla al presidente estadounidense del "impacto sísmico" que está teniendo en el continente y en sus políticas. Y tras recordarle que la Estrategia de Seguridad Nacional aboga porque la política exterior de Washington "cultive resistencia a la actual trayectoria" de Europa, le pregunta hasta dónde va a involucrarse, por ejemplo, en elecciones.

Es una cuestión que toca la espina de la amenaza de interferencia que han denunciado líderes europeos como el presidente de la Comisión Europea, António Costa.

Aunque Trump replica con un directo "no quiero dirigir Europa" también hace declaraciones que muestran su intervencionismo. Recuerda por ejemplo su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, que compara con el respaldo a Javier Milei en Argentina. Y aplaude al líder húngaro en materia de inmigración ("no deja que entre nadie"), igual que a Polonia, alabándolos en comparación a otros países de Europa en supuesta "decadencia" . "Están destruyendo sus países", insiste.

La guerra en Ucrania

Tras casi 11 meses de presidencia en los que no ha conseguido cumplir la promesa de frenar rápidamente la guerra abierta por Rusia en Ucrania, y cuando su última propuesta para un acuerdo de paz en ese conflicto le alinea de nuevo con posturas y reclamaciones de Vladímir Putin, el presidente estadounidense sigue en la entrevista sin dar garantías de mantener el apoyo a Kiev.

Una vez más, reitera su posición de que Rusia está en una posición de fortaleza favorable para ganar. La guerra, dice, “es un gran problema para Europa, y no lo están manejando bien”. “Hablan mucho. Y no producen” resultados, dice el mandatario respecto al conflicto.

Trump vuelve a poner la carga de una resolución, con concesiones, sobre Volodímir Zelenski, yal que señala como "un vendedor", y opina que "es momento importante para tener elecciones en Ucrania".