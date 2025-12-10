Al menos 22 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Fez

Una gran montaña de escombros, decenas de operarios buscando supervivientes y centenares de vecinos siguiendo cada movimiento. La noche del martes al miércoles, dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, se han derrumbado. De momento hay 22 víctimas mortales, según el balance provisional de las autoridades. Otras 16 personas han resultado heridas, entre ellos cinco niños, según la televisión nacional. Los operarios de emergencia continúan trabajando en la zona y han desalojado los edificios cercanos.

El derrumbe se produjo en el barrio de Mostaqbal, una zona de nuevas construcciones en la periferia de la ciudad. Según las autoridades, se trata de dos edificios contiguos de cuatro plantas en los que vivían ocho familias. Según el canal Al Jazeera, en uno de los apartamentos se estaba celebrando el bautizo de un recién nacido, lo que explica el elevado número de víctimas; apuntan que gran parte son mujeres y niños.

El derrumbe se produjo sobre las 23.30 horas, han explicado los vecinos a la prensa local. Primero colapsó uno de los edificios y después el segundo, algo que provocó el pánico, por miedo a más derrumbes y por hacer todo lo posible para salvar a los que quedaron debajo de los escombros. Tras la llegada de los equipos de emergencia, los heridos fueron trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez para someterse a los exámenes necesarios y recibir la atención médica.

Los vecinos han sido los primeros en empezar a sacar a supervivientes del derrumbe. Nadie ha dormido en el vecindario en una larga noche de tensión y tristeza. Monaïm es uno de los que ha logrado rescatar a dos supervivientes pocos minutos después de que el edificio se desplomara, un hombre mayor y un niño, explica en declaraciones al periódico 'Le360'. Los trabajos de búsqueda han continuado toda la noche y siguen este miércoles al mediodía.

"Si la construcción se hubiera realizado como es debido, si todo se hubiera hecho conforme a las normas, un derrumbe así nunca debería haberse producido", lamentaba este joven chico. Otros vecinos señalan que el barrio es reciente, que tiene una veintena de años y que si se ha producido este derrumbe es porque los edificios no se construyeron siguiendo la normativa de urbanismo. De momento, las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

Investigación abierta

Este miércoles por la mañana se ha celebrado una reunión de urgencia entre los responsables de región, la ciudad y del departamento de urbanismo. La Fiscalía de la ciudad ha dado instrucciones a la policía judicial para abrir una investigación con el fin de conocer las circunstancias y las causas del derrumbe, explica el periódico 'Hespress'. Según fuentes del diario, han dado instrucciones para investigar los permisos y los planos urbanísticos. También se espera que "tomen declaraciones a los responsables del departamento de urbanismo del municipio, además de los distintos actores y autoridades relacionadas con la planificación urbanística", explican.

Hace poco más de medio año, en la misma ciudad, pero en otro barrio, Hay Al Hassani, ya se produjo una tragedia similar. Un edificio de cinco plantas colapsó matando a 10 de sus habitantes. Se trataba de un inmueble viejo que años antes las autoridades habían considerado peligroso, por el estado de su estructura, y que pidió su evacuación, según la prensa. Ocho familias abandonaron sus casas tras el aviso, pero otras cinco continuaron viviendo hasta el día del derrumbe.

