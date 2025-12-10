Sánchez apoya en Moncloa al presidente de Palestina: "Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas"

Mientras Pedro Sánchez recibía al presidente palestino Mahmoud Abbás en la Moncloa este miércoles, Gaza comenzaba a sufrir el impacto de la enorme tormenta invernal Byron. Hay alto riesgo de inundaciones en 761 asentamientos de desplazados, donde se refugian unas 850.000 personas, según el último informe de la organización de Naciones Unidas OCHA.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en Moncloa. / José Luis Roca

"Necesitamos una paz de verdad", ha dicho Sánchez junto al líder palestino. "Sí, hubo un acuerdo de alto el fuego, pero debe ser real, no de cartón piedra", ha añadido el presidente español.

La situación para los palestinos de la Franja sigue siendo dramática. Israel mantiene el control férreo de lo que puede entrar. Está incumpliendo los acuerdos de alto el fuego (hoy ha matado a tres palestinos, incluido un niño, por lo que el total asciende a 380 personas en periodo de presunta paz). También limita el número de camiones de comida, medicinas o tiendas de campaña que pueden pasar. Eso mantiene en un limbo a los más de dos millones de gazatíes, tras dos años de un conflicto que ha terminado con la vida de al menos 70.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, pero cuya mortalidad se ha reducido desde que, el pasado octubre, Hamás y el ejército israelí se comprometieron a poner fin a las hostilidades.

El presidente ha cargado contra Israel y ha pedido que la paz se fundamente en la justicia. "Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas, para que las víctimas encuentren justicia y un cierto descanso", ha dicho, para garantizar que España va a "apoyar a la Autoridad Nacional Palestina".

España apoyará la reconstrucción de la Franja, actualmente mayoritariamente destruida.

Sí está mejorando la situación alimentaria. Los precios de alimentos y básicos han bajado desde picos del 3.000% sobre niveles pre-guerra en julio a un 132% por encima de esos niveles a 8 de diciembre, pero siguen muy altos. La mitad de los fármacos esenciales están agotados por completo, con falta crítica de antibióticos, quimioterapia, material quirúrgico y suministros para UCI, todo según la ONU a 9 de diciembre.

Abbás agradece el apoyo de España

Abbás ha pedido que "se implemente todo el plan de paz de Trump" y ha pedido ayuda para terminar con la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, el territorio que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que él representa controla parcialmente, al contrario de Gaza, aún en manos de la milicia islamista Hamás.

En Cisjordania, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, 227 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes o colonos. OCHA ha documentado más de 1.680 ataques de colonos en más de 270 comunidades de Cisjordania en 2025 (unos cinco incidentes al día), con especial impacto durante la cosecha de la aceituna.

Abbás ha pedido también que el Gobierno de Tel Aviv libere los fondos que retiene. Israel recauda los impuestos palestinos y los maneja como forma de presión a la ANP.

El presidente palestino ha agradecido "la postura humanitaria y valiente de España".

En el Congreso de los Diputados, ha habido consenso entre las principales fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox, en la condena a las acciones de Israel en Gaza de los dos últimos años. El portavoz del PP, Carlos Floriano, ha vuelto a insistir en que su partido lamenta la "masacre" de Israel en Gaza, en respuesta a las críticas del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a la presunta insensibilidad de los populares sobre el drama humanitario en la Franja.

El jefe de la diplomacia comparecía en la Cámara Baja para dar cuenta de la política exterior española, y ha subrayado el papel pionero en la defensa de los civiles gazatíes del Gobierno español desde el comienzo de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, tras los ataques de Hamás a Israel.

Suscríbete para seguir leyendo