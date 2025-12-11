Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania

Volodímir Zelenski no da ningún portazo a las negociaciones, pero tampoco cede en el tema de las concesiones territoriales en el Donbás, punto central de disputa para lograr un alto el fuego en la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania desde hace ya casi cuatro años. Un día después de haber enviado su respuesta al plan de paz de Donald Trump, el presidente de Ucrania ha esbozado en una rueda de prensa sus principales planteamientos a Washington, que incluyen la posibilidad de un referéndum o consulta popular mediante elecciones para dirimir la posible cesión del 20% de la región del Donbás que Moscú no controla y con tanto ímpetu exige.

“Los rusos quieren todo el Donbás; por supuesto, no lo aceptamos”, ha declarado el jefe del Estado ucraniano, quien ha desgranado las propuestas que existen sobre la mesa: Moscú propone “una zona desmilitarizada”, mientras EEUU plantea, por su parte, una “zona económica libre” y sin tropas. En su opinión, es un tema de gran trascendencia y se tiene que dar la voz al pueblo ucraniano. “El pueblo ucraniano tiene que resolver esta cuestión; ya sea en la forma de un referéndum o de elecciones, los ucranianos tienen derecho a dar su opinión”, apuntó. Y aunque valoró los esfuerzos de Washington para lograr un "formato apropiado" sobre la disputa, pidió tiempo y paciencia a los ciudadanos a la hora de negociar un plan de paz: “vamos a ver cómo se desarrolla esto; en este momento, creo que mucho depende de nuestro Ejército”.

Y es que entre muchos analistas existe la creencia de que si el Ejército ucraniano mantiene firmes sus posiciones durante las semanas y meses a venir y las tropas rusas continúan avanzando a un ritmo lento, quizás exista una mayor flexibilidad por parte de Moscú respecto a este punto en un futuro no lejano. El Kremlin considera el invierno como una época favorable para el combate, y si al final de la estación fría no se materializan avances de envergadura, es posible haya “una oportunidad mejor” para las negociaciones, valora en la emisora CNN Brett McGurk, analista norteamericano de seguridad, que ha ocupado importantes puestos en este dominio bajo cuatro presidentes estadounidenses, incluyendo el actual.

Donald Trump “parece tener la idea en la cabeza de que este territorio, tarde o temprano, acabará en manos de Rusia, por eso sería mejor que Kiev aceptara ya la oferta, pero la realidad es la contraria. Rusia no puede tomar ese territorio si no es a costa de graves pérdidas y al cabo de años, según un informe de la inteligencia británica”, sostiene McGurk en la cadena norteamericana. Su consejo al líder de la Casa Blanca fue tajante: “apoye a los ucranianos durante el invierno, y quizás en primavera volver a la mesa de negociación”.

Posibles elecciones

La necesidad de celebrar elecciones, en un país bajo la ley marcial debido a la invasión rusa, parece abrirse paso. El propio Zelenski se mostró dispuesto a convocarlas previa aprobación de una ley especial en el Parlamento, aunque ha demandado la ayuda de los aliados precisamente para frenar interferencias electorales desde Rusia. "Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", ha añadido

El plan original de 28 puntos, que según informaciones periodísticas en EEUU, fue originado por la parte rusa y estaba fuertemente escorado hacia las demandas del Kremlin, ha sido reducido a 20 puntos, eliminándose los más difíciles de digerir para Ucrania. Uno de ellos parece ser el tamaño del Ejército ucraniano, al que el Kremlin aspiraba a recortar de forma sustancial. Este parece haber quedado fijado finalmente en 800.000 efectivos, que es el tamaño actual de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que aspira a que Trump, asista en persona a una nueva cumbre sobre Ucrania prevista para la semana que viene en Berlín en la que participarán los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. Los principales países europeos tratan de arropar a Ucrania para evitar que Kiev tenga que renunciar a un territorio que no ha perdido en el campo de batalla. Trump, por boca de su portavoz, Karoline Leavitt, y no parece muy decidido a acudir a la cita. Eso sí, a decir de su vocera, se halla "extremadamente frustrado" con ambos contendientes.

