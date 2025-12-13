Nuevos bombardeos
Camboya cierra su frontera con Tailandia a pocas horas del posible comienzo del alto el fuego
La mediación de Malasia ofrece una declaración de un cese de hostilidades a partir de las 16.00, hora de España
EP
El Ministerio del Interior de Camboya ha anunciado este sábado la suspensión de todos los pasos fronterizos con Tailandia tras denunciar nuevos bombardeos del país vecino a pesar de que la mediación malasia ha presentado una oferta para un alto el fuego a partir de las 22.00, hora local (las 16.00 en España peninsular y Baleares).
El anuncio ha sido realizado por un portavoz del Ministerio durante su rueda de prensa diaria, recogida en la página de Facebook de la cartera. El cierre se aplica a "todos los puntos de entrada y salida del país" y entra en vigor con "carácter inmediato".
Hace solo unas horas, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim anunciaba la propuesta de alto el fuego en su página de Facebook que las conversaciones telefónicas que había emprendido por separado con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro camboyano, Hun Manet.
"Durante estas conversaciones, transmití la profunda preocupación de Malasia por la situación e insté a ambas partes a ejercer la máxima moderación, cesar todas las hostilidades y abstenerse de cualquier acción militar, incluido el uso de la fuerza o el avance de unidades armadas, a partir del 13 de diciembre de 2025 a las 22.00", ha indicado Ibrahim.
El primer ministro malasio también ha solicitado el despliegue del Equipo de Observadores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, dirigido por el jefe del Ejército de Malasia, el general Nizam bin Jaffar, "para supervisar la evolución de la situación sobre el terreno" junto a una valoración por satélite del Ejército de EEUU.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Camboya ha denunciado que Tailandia todavía está atacando el territorio. En su último balance, el Minsterio habla de bombardeos al norte de Meanchey, incluyendo los templos de Ta Moan, Ta Krabey, Khnar y Thmar Daun, y frente al templo de Preah Vihear, sobre las 17.00, hora local (las 10.00 en España peninsular y Baleares).
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
- Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
- Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 12 de diciembre de 2025
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- Un Betis de récord en Zagreb: Ángel Haro supera a Lopera y será el presidente verdiblanco con más partidos
- El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente