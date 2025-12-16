La familia de Ana Obregón y otros españoles ayudaron a Epstein a amasar su fortuna

El magnate y pederasta Jeffrey Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz Ana Obregón y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra, según 'The New York Times' (NYT). El rotativo indica en un reportaje publicado este martes que a principios de la década de 1980 Epstein salía de manera casual con la actriz y sus allegados. En un momento dado, los Obregón, junto a otras familias de España, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la empresa Drysdale Securities, que acabó quebrando. Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató a NYT que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense.

"Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo al medio neoyorquino. En su caso, Stroll acusó a Epstein de fugarse con gran parte de su inversión de 450.000 dólares en un acuerdo que nunca se materializó, mientras que Douglas Leese, contratista de defensa británico, también le acusó de malversar su cuenta de gastos.

"El hombre perfecto"

Epstein conoció a Ana Obregón en 1982 a través de un conocido en común. Según el rotativo, el pederasta confeso deslumbró a la entonces joven actriz española con un paseo en Rolls-Royce por Manhattan. En su libro de memorias 'Así soy yo' (2012), Obregón habló de su relación con Epstein: "Es el hombre perfecto del que nunca me enamoré".

En 2021, en una entrevista con 'Vanity Fair', la actriz aseguró que fue su "mejor amigo" y su "ángel de la guarda" durante el tiempo que ella vivió en Nueva York y tras describir su relación ("Éramos íntimos. Me ayudaba en todo. Íbamos para acá, para allá. Luego yo cogía el metro para ir al Actors Studio y él me mandaba la limusina") confesó su sopresa al descubrir los abusos a menores que cometió Epstein.

Vínculos con Rockefeller

El NYT relata además otra serie de engaños que llevaron a Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York en la que aguardaba el comienzo de su juicio por tráfico sexual, a convertirse en multimillonario. Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos -entre los que se encontraban el director ejecutivo de Simon & Schuster- para luego desaparecer con él. Epstein también "exageró" sus lazos con David Rockefeller, patriarca de la prestigiosa familia Rockefeller, para "impresionar a personas e instituciones poderosas".

También impulsó su riqueza el apoyo de Les Wexner, fundador del minorista L Brands -que posee marcas como Victoria's Secret- pues le ayudó a relacionarse con otras figuras de poder como el gestor de fondos de cobertura Ken Lipper. El NYT también asegura que un miembro de la empresa Bear Stearns, para la que Epstein trabajó entre 1976 y 1981, le presentaba "constantemente" a Epstein clientes y mujeres jóvenes a las que enviaba a su apartamento y con las que, en muchas ocasiones, mantenía encuentros casuales o románticos.

Epstein también afirmaba falsamente que se había graduado de la universidad, y además "abusó de su cuenta de gastos y otorgó a su novia acceso privilegiado a inversiones", agrega el NYT.