Francia se enroca en su oposición al acuerdo UE-Mercosur e intenta formar una minoría de bloqueo

La posición de Francia contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es clara e inamovible. Así lo ha hecho saber una vez más el presidente Emmanuel Macron ante los líderes europeos presentes en Berlín este lunes.

"El presidente fue muy claro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el sentido de que el acuerdo no cumple actualmente los requisitos para proteger a los agricultores franceses", señalaron fuentes cercanas al Palacio del Elíseo este martes. Esta declaración se produce la misma semana en la que se espera que la Comisión Europea complete y firme el acuerdo. La intención de Von der Leyen era viajar el sábado a Brasil, donde se celebra la cumbre del bloque que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero el plan ha quedado en suspenso después de que el presidente francés haya reclamado el aplazamiento del voto de los países europeos previsto esta semana en Bruselas.

Los agricultores franceses, que han impulsado importantes movilizaciones en los últimos meses, consideran que el tratado supondrá una competencia desleal y una pérdida importante de ingresos para el sector, que ya se encuentra fragilizado por las nuevas tendencias de consumo. El tratado facilitará la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja procedente de los países del Mercosur. En contrapartida, Europa exportará a esos países automóviles, maquinaria, vinos y licores.

Francia en busca de aliados

Durante el encuentro en Berlín, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y Macron coincidieron en la necesidad de un informe sobre la votación final del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, según fuentes consultadas por Reuters.

Al mismo tiempo, Francia está trabajando para que otros países de la UE formen una minoría de bloqueo contra el acuerdo negociado por la Comisión Europea, antes de la votación prevista en Bruselas esta semana. Para bloquear dicho tratado se necesitan al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población de la UE. En estos momentos, no solo Italia y Francia se han mostrado reticentes. Otros países, como Polonia, Hungría, Austria e Irlanda han respaldado la postura francesa. "Cualquier aplazamiento es una muy buena señal", declaró el ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski.

Para que Italia o Francia accedan a apoyar este acuerdo comercial, el país galo ha establecido tres condiciones sobre el Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas --como las aprobadas este martes en el Parlamento Europeo--, medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.

España, junto con Alemania y los países escandinavos, sin embargo, se muestran partidarios del acuerdo con el Mercosur, en un escenario de amenaza arancelaria de Trump y la competencia china. "En este contexto internacional, la prioridad para la UE en su conjunto de cerrar este acuerdo es vital, así que esperamos que así sea", dijo este martes el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro. "Nunca se han dado unas circunstancias tan favorables y que expliquen de una manera tan clara la urgencia y la necesidad de suscribir ese acuerdo con Mercosur".

Agricultores coléricos

Mientras los dirigentes buscan la manera de cerrar el acuerdo o bloquearlo, la tensión en el campo aumenta. Se espera que este jueves tengan lugar importantes manifestaciones del sector en Bruselas, coincidiendo con la última cumbre de líderes del año, para mostrar su rechazo al pacto de libre comercio.

En los últimos meses, el campo francés ha sido uno de los que más ruido ha hecho y sus protestas no han ido a menos. Estos días, a la tensión creada por el acuerdo se sumaron las protestas contra el sacrificio de decenas de bovinos, decretado por las autoridades para controlar un brote de dermatosis nodular. Aunque esta enfermedad es inofensiva para los humanos, genera importantes consecuencias para los animales, provocando ampollas y la reducción de la producción de leche.

"No puedes arrasar con los rebaños así, sólo porque uno esté enfermo. Se hacen pruebas", dijo a AFP el agricultor Christophe Ubeda durante una protesta cerca de Burdeos. "Cuando un humano está enfermo, no matas a toda la familia".

Precisamente, el sector bovino francés es uno de los grandes afectados por el acuerdo Mercosur. En caso de que entre en vigor, la introducción de carne procedente de países de Sudamérica provocaría una competencia de precios, pero también en las condiciones en las que esos animales han sido criados. Mientras en la Unión Europea se exigen unos estrictos protocolos, la carne procedente de estos países no estaría obligada a seguir los mismos procesos fitosanitarios en caso de ponerse en marcha el acuerdo comercial.

Suscríbete para seguir leyendo