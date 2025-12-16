Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico"

Más allá de Donald Trump no hay nadie con más poder en la Casa Blanca que Susie Wiles, su jefa de gabinete. Discreta y alejada voluntariamente de los focos, el cerebro político que fue vital para que Trump ganara en 2016 Florida y en 2024 volviera al Despacho Oval tiene la confianza total del presidente de Estados Unidos. Por eso las explosivas declaraciones de Wiles que se recogen en un artículo doble de 'Vanity Fair', construido a partir de varias entrevistas que mantuvo con el periodista y autor Chris Whipple, han caído como una bomba en Washington.

Las palabras de Wiles están dando mucho, muchísimo, que hablar. Especialmente porque llega a asegurar que el presidente tiene "personalidad de alcohólico", aunque no beba.

Es algo que ella conoce de primera mano, pues su padre, que fue comentarista de la NFL, tuvo problemas de alcoholismo, que ella ayudó a su madre a abordar con intervenciones. "A los alcohólicos muy funcionales, o los alcohólicos en general, se les exagera la personalidad cuando beben, así que soy algo experta en grandes personalidades", dice Wiles, antes de hablar sobre Trump. "Opera con la visión de que no hay nada que no pueda hacer, nada, cero".

Es solo una de las múltiples bombas que deja caer Wiles en sus encuentros con Whipple, a quien habla en términos poco halagüeños del vicepresidente, de la fiscal general, del jefe de presupuesto o de Elon Musk, así como de políticas y de polémicas, ya sea los ataques a Venezuela, el caso Epstein, la campaña de venganza política de Trump o Vladímir Putin.

Trump la defiende

El presidente ha salido en defensa de Wiles, ha dicho que está haciendo "un trabajo fantástico" y hasta le ha dado la razón en las palabras sobre su personalidad. "Yo mismo he dicho muchas veces eso sobre mi mismo", le ha declarado el mandatario al tabloide New York Post. "Tengo suerte de no ser bebedor porque, si lo fuera...", ha continuado, antes de decir que tiene una "personalidad posesiva y adictiva".

Incluso sin haber leído el artículo Trump ha criticado a la revista y al periodista y ha tratado de minimizar el tiempo que Wiles concedió a Whipple. La propia jefa de gabinete también ha tratado de distanciarse de los artículos diciendo que son una "pieza de ataque" y criticando a la revista por descartar, supuestamente, "contexto significativo". Lo que no ha hecho Wiles, ni los múltiples miembros del gobierno que han salido en su defensa, es negar que pronunciara las explosivas declaraciones.

Estas son algunas de las más significativas.

VENEZUELA

"(Trump) quiere seguir haciendo saltar por los aires barcos hasta que (Nicolás) Maduro se rinda. Y gente que sabe mucho más que yo de eso dicen que (el líder venezolano) lo hará", declara la jefa de gabinete.

Son palabras que aparentemente contradicen la versión oficial del Gobierno de que los ataques a supuestas narcolanchas son en el marco de una guerra contra el narco y no una búsqueda de cambio de régimen en Caracas.

Wiles defiende los argumentos legales que ha creado la Administración para tratar de defender operaciones militares de guerra sin el Congreso pero reconoce que si se autoriza una acción por tierra, como Trump amenaza con hacer "muy pronto", "será guerra" y necesitará al Congreso. "Marco y JD", dice en referencia al secretario de Estado, Rubio, y al vicepresidente, Vance, "están en Capitol Hill cada día".

RUSIA Y PUTIN

La jefa de gabinete, que como muestra una imagen del artículo tiene entre las fotos de su despacho una de Trump con Putin, sugiere que la admiración que el presidente estadounidense tenía por el líder ruso se ha debilitado y asegura que "algunas de las llamadas han sido amistosas y otras no".

También deja claro que, al menos en agosto, Trump no creía que Putin quisiera la paz en Ucrania o que se contentaría con hacerse con el resto de Donetsk. "Trump cree que quiere todo el país", le dice a Whipple.

EL CASO EPSTEIN

Wiles se muestra convencida de que Trump y su Gobierno infravaloraron el potencial dañino que iba a tener para ellos todo el escándalo alrededor del caso de Jeffrey Epstein, una promesa de desclasificación de todos los documentos sobre el inversor y pederasta que no se ha producido aún y que se está demostrando especialmente importante para votantes que serán fundamentales para los republicanos.

Buena parte de la culpa Wiles se la atribuye a Pam Bondi, la fiscal general, y subraya que especialmente metió la pata al invitar a la Casa Blanca a 'influencers' de derechas para darles supuestamente información y les dio unos archivadores que resultaron no contener nada nuevo. También dijo tener una supuesta lista de clientes de Epstein que luego se ha negado que exista. "Erró completamente al no darse cuenta de que ese era exactamente el grupo al que le importaba esto".

Wiles dice que se ha leído personalmente toda la información disponible sobre el caso, y admite que "Trump está en el archivo" pero dice que "no aparece haciendo nada horrible".

"Eran jóvenes, playboy solteros", defiende cuando habla de la amistad y la vida social en los años 90 con Epstein del actual presidente, que dice que rompió con el inversor en 2004, un año antes de casarse con Melania pero seis después de haber empezado a tener una relación con la actual primera dama.

Wiles también dice que, aunque Trump ha tratado de inculpar a Bill Clinton afirmando que el expresidente demócrata fue 28 veces a la isla de Epstein en el Caribe, no hay pruebas de esos viajes. Asimismo, sostiene que nada incrimina a Clinton. "El presidente se equivocó sobre eso", asegura.

VANCE, RUBIO, VOUGHT...

Wiles hace descripciones en algunos casos nada halagüeñas de miembros del gabinete de Trump. Al vicepresidente JD Vance, por ejemplo, lo señala como alguien que llevaba "una década abonado a teorías de la conspiración" y deja caer la opinión de que la 'conversión' del actual número 2, que pasó años criticando a Trump antes de entrar en su redil, fue por interés político. "Llegó cuando se presentó al Senado", recuerda.

Es un retrato que contrasta con el que hace de otro 'converso', el secretario de Estado, Marco Rubio. "Marco no es el tip de persona que violaría sus principios".

A Russ Vought, poderoso jefe de la oficina de gestión y presupuesto y una de las figuras más vinculadas al Project 2025, Wiles lo define como "un absoluto fanático de derechas".

Cuando habla de Elon Musk, Wiles sugiere que el padre de Space X y Tesla y dueño de X toma algunas de sus decisiones cuando está tomando microdosis de psicodélicos. "Es un usuario confeso de ketamina", recuerda Wiles, que describe al hombre que estuvo al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental como un "bicho raro, como son los genios", en su opinión. "No ayuda, pero es él mismo", declara.

TERCER MANDATO, MILITARES EN EEUU, VENGANZA, Y MÁS

Wiles asegura que Trump no va a presentarse para un tercer mandato, y dice que el presidente bromea y especula con ello "para divertirse".

La jefa de gabinete también rechaza como "categóricamente falso" el concepto de que Trump está preparando a los militares para reprimir manifestaciones o incluso evitar que se vote en las elecciones legislativas del año que viene. "No pasará", niega tajante, diciendo que comprende "un poco pero no del todo" a quienes lanzan esas alertas pero acusándoles también de "odiar al presidente". "Piensan", opina, "que está demasiado obsesionado con lo que pasó en 2020" (perdió las elecciones frente a Joe Biden y lo sigue negando y aquella mentira latió tras el asalto al Capitolio).

Wiles asume también con sus declaraciones que Trump ha estado librando una campaña de "venganza" contra quienes considera que fueron enemigos políticos, incluyendo el exdirector del FBI James Comey y la fiscal neoyorquina Letitia James. "No creo que se levante pensando en venganza pero cuando ve una oportunidad la aprovecha", reconoce.

La poderosa Wiles se muestra convencida de que Trump acatara las órdenes judiciales del Supremo sean las que sean pero también hace una predicción con tintes de amenaza críptica. "Los abogados listillos que tenemos alrededor creen que nos ralentizarán, y hemos sido ralentizados hasta ahora, pero acabaremos ganando".

DISCREPANCIAS

En el artículo hay otras puertas que Wiles abre a cómo funciona y piensa Trump. Al hablar, por ejemplo, del cierre de USAID, que ha dejado a EEUU sin una de sus herramientas de poder blando pero además está teniendo un impacto letal global por el recorte de ayudas, la jefa de gabinete asegura que Trump "no conoce los detalles de las agencias más pequeñas". Su opinión propia es que "ninguna persona racional puede pensar que el proceso (de cierre de la agencia, que puso en marcha Musk y culminó Vought) fue bueno. Nadie".

Es una discrepancia con políticas de su jefe que también muestra Wiles respecto a aranceles o a la campaña de deportaciones de inmigrantes. En el caso de la guerra comercial, creyó que Trump no llegaría a los extremos a los que ha llegado y ella admite que "ha sido más doloroso de lo que esperaba". En el de las expulsiones, que ha incluido las de ciudadanos estadounidenses, ella hace cierto mea culpa. "Asumo que tenemos que estudiar mejor nuestro proceso de deportación".

Wiles también se muestra convencida de que a Trump le convendría "hablar más de economía nacional y menos sobre Arabia Saudí" para mantener votantes. "Les gusta la paz en el mundo, pero no es por eso por lo que le eligieron", dice.

