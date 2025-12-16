El Reino Unido volverá al programa Erasmus+ en 2027: un paso más en el acercamiento a Bruselas tras el Brexit

El Reino Unido volverá al programa Erasmus+ siete años después de su salida oficial de la Unión Europea. El Gobierno ha anunciado este miércoles el regreso al programa europeo de intercambio de estudiantes a partir de enero de 2027, algo que supone un nuevo paso en su estrategia de acercamiento a Bruselas. El acuerdo beneficiará no sólo a los estudiantes universitarios sino también a los jóvenes que quieran realizar prácticas formativas, algo que ya adelantó este martes el diario The Guardian y que han confirmado las dos partes este miércoles.

El acuerdo supondrá una rebaja de las tarifas que los estudiantes de la UE pagan actualmente para estudiar en el Reino Unido, las cuales pueden ascender a las 38.000 libras anuales (más de 43.000 euros). A partir de 2027, tanto los alumnos británicos como los europeos seguirán pagando las cuotas de sus universidades mientras estén en el extranjero y tendrán la posibilidad, además, de acceder a becas para financiar los costes adicionales de su estancia.

Acercamiento a la UE

“Unirse a Erasmus+ es una gran ventaja para nuestros jóvenes, ya que elimina barreras y amplía horizontes para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de estudiar y formarse en el extranjero”, ha asegurado el secretario de Estado a cargo de las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds. “Los acuerdos alcanzados hoy demuestran que nuestra nueva asociación con la UE está funcionando. Nos hemos centrado en las prioridades de los ciudadanos y hemos logrado un acuerdo que da prioridad a las oportunidades", ha añadido.

El regreso del Reino Unido al programa fue una de las cuestiones que se abordaron en la cumbre bilateral de mayo, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha cerrado el acuerdo, el cual tiene un fuerte componente simbólico. La movilidad de los jóvenes ha sido una de las principales demandas de los países europeos a la hora de concretar el acercamiento con Londres y este ha sido un primer paso, aunque todavía no hay acuerdo sobre la posibilidad de que los menores de 30 años puedan estudiar y trabajar en el Reino Unido por un tiempo limitado, y viceversa, fuera de este programa.

Contribución "justa"

El Reino Unido justificó la salida del programa Erasmus+ asegurando que su aportación era mayor de lo que recibía. El Gobierno conservador del entonces primer ministro, Boris Johnson, señaló que, en caso de haberse adscrito para el periodo 2021-2027, las condiciones ofrecidas por la UE habrían significado pagar unos 2.000 millones de libras más de lo que se habría recibido. Pero la llegada de los laboristas al poder en julio de 2024, acompañado de un giro de la opinión pública —mayoritariamente partidaria de un acercamiento a la UE— han facilitado este cambio de postura.

El Gobierno británico ha conseguido una rebaja del 30% en sus aportaciones al programa respecto a los términos fijados por defecto en el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA, en sus siglas en inglés). La contribución para el año académico 2027/2028 será de unos 570 millones de libras esterlinas (648 millones de euros), algo que se revisará cada año en base a una “contribución justa y equilibrada”.

El acuerdo es uno de los primeros pasos concretos en la nueva relación bilateral entre Londres y Bruselas, más marcada hasta ahora por las buenas palabras que por avances reales. Las dos partes siguen negociando el acceso del Reino Unido a los fondos SAFE, destinados a fortalecer la industria de defensa europea, así como los acuerdos sanitarios y fitosanitarios (SPS) y una mayor cooperación en materia energética, incluida la incorporación del Reino Unido al mercado único de la electricidad. Unos asuntos que esperan resolver antes de la próxima cumbre bilateral en 2026.

Suscríbete para seguir leyendo