Australia vincula a los terroristas de la playa de Bondi con Estado Islámico

Las autoridades de Australia creen que los asaltantes -padre e hijo- que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney actuaron inspirados "por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico (EI). Sajid Akram, un ciudadano de 50 años de origen indio que emigró a Australia hace 27 años, y su hijo Naveed, de 24 años, mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo perpetrado el domingo por la tarde en la playa de Bondi. La investigación también busca determinar si los asaltantes recibieron formación militar en un reciente viaje a Filipinas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el ataque como un acto "terrorista" impulsado por el "antisemitismo". Albanese dijo que Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero que no se le consideró una amenaza inminente. explicó el primer ministro, para añadir: "Dos de las personas con las que se relacionaba fueron acusadas y encarceladas, pero en ese momento no se le consideraba una persona de interés", precisó.

La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo. Una cuestión clave es si se reunieron con extremistas islámicos durante un viaje a Filipinas en noviembre de este año, según informaciones de la prensa estatal.

El Departamento de Inmigración de Filipinas confirmó este martes a la agencia Efe que los dos presuntos atacantes estuvieron en el país casi todo el mes pasado. Los hombre registraron su estancia en la ciudad de Davao, capital de la isla de Mindanao, donde actúan grupos afines a Estado Islámico, según ha denunciado en varias ocasiones el Ejército de Filipinas.

Bomba casera

El día del ataque, Naveed Akram le dijo a su madre que se iba fuera de la ciudad a pescar. Sin embargo, las autoridades creen que se encerró en un apartamento alquilado con su padre para planear el asalto. Con armas de cañón largo dispararon hacia la playa abarrotada de bañistas durante 10 minutos, antes de que la policía abatiera al padre, de 50 años. El hijo, en cambio, está ingresado en el hospital bajo vigilancia policial y este martes salió del coma en el que estaba tras ser herido el día del atentado.

Horas después del tiroteo, la policía encontró una bomba casera en un auto estacionado cerca de la playa afectada y afirmó que el "artefacto explosivo improvisado" probablemente había sido colocado por los atacantes. Además, las autoridades hallaron banderas de Estado Islámico en un coche matriculado a nombre de Naveed Akram.

En respuesta al atentado, el primer ministro austaliano anunció un endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego con el objetivo de reforzar el sistema de control de licencias. Sajid Akram tenía licencia desde hacía 10 años y contaba con al menos seis armas registradas. La intención del Gobierno australiano es acelerar el Registro Nacional de Armas, fomentar un mayor uso de inteligencia criminal en la concesión de permisos, estudiar la limitación del número de armas por persona y revisar los tipos de armas permitidas.