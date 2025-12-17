Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha alertado este miércoles de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra" y ha recalcado que estas acciones "no pueden ser interpretadas de otra manera". En este sentido, ha lamentado que Rusia, "inevitablemente, tendrá que responder" en tal caso, y ha aseverado que esta transferencia carece de sentido práctico o legal. "Algunos abogan por seguir financiando a Ucrania y apoyar al país militarmente. Otros creemos que es mejor la contención. Hungría pertenece a este último grupo", ha aseverado a bordo del avión oficial con destino a Bélgica, donde participará en la cumbre del Consejo Europeo.

"Hemos dicho muchas veces que se deben tomar decisiones estratégicas", ha dicho el primer ministro húngaro, que ha afirmado que la Unión Europea (UE) "debe apoyar los esfuerzos de paz impulsados por Estados Unidos". "El tema de los bienes rusos puede generar confrontaciones", ha añadido, según ha recogido su portavoz para cuestiones internacionales, Zoltan Kovacs. El primer ministro de Hungría ha dicho que este asunto "requería hasta ahora un consenso" y tenía que ser aprobado de forma unánime por todos los estados miembro. Sin embargo, ha advertido: "El marco legal ha sido modificado de forma ilegal y ya no hace falta la unanimidad, por lo que se han vetado los derechos húngaros". "Hungría, jamás, bajo ninguna circunstancia, va a apoyar que se confisquen las reservas extranjeras de otros países", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que Bélgica se encuentra en una posición "particularmente difícil". "Bélgica se encuentra bajo una fuerte presión por parte de las instituciones europeas mientras hace frente a posibles riesgos legales y económicos", ha añadido. Orbán ha explicado a su vez que las instituciones financieras belgas podrían sufrir "graves consecuencias", lo que podría acabar "desestabilizando la economía belga".

"Los belgas están siendo muy fuertes, dada la situación", ha aclarado Orbán, antes de mostrar su simpatía por el primer ministro del país, Bart de Wever. "Si este tipo de prácticas se acaban convirtiendo en una cuestión estándar, tendrá consecuencias a largo plazo para la Unión Europea en su conjunto. El continente se dirige a una mayor militarización, algo que podría poner en peligro a las futuras generaciones y socavar las prioridades europeas", ha apostillado. "La situación es muy grave y tensa", ha destacado, no sin antes instar a la vigilancia para que Hungría "no sea arrastrada a una guerra que no quiere y que no ha elegido".

Las declaraciones de Orbán vienen a caldear todavía más unas tensiones geoestratégicas que amenazan con agravarse en Europa. El Consejo de la Unión Europea confirmó este martes que los países europeos y EEUU brindarán sólidas garantías de seguridad a Ucrania como parte del acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. El Consejo de la Unión Europea ya emitió una declaración conjunta el 15 de diciembre en la que afirmaba que EEUU y los líderes europeos se comprometían a colaborar para brindar sólidas garantías de seguridad y medidas de recuperación económica para Ucrania en el contexto del acuerdo de paz. El Consejo acordó brindar apoyo al ejército ucraniano en tiempos de paz; una fuerza multinacional liderada por Europa compuesta por fuerzas de la Coalición de la Voluntad; un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego liderado por EEUU; y un compromiso legalmente vinculante de tomar medidas militares, diplomáticas y económicas en caso de una reinvasión rusa.

Estos compromisos verbales han elevado el nivel de las protestas rusas. El Kremlin rechazó explícitamente esas ofertas estadounidenses y europeas de brindar a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN como parte de un acuerdo de paz. Las reivindicaciones territoriales de Rusia no se han movido. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró en una entrevista televisiva en inglés con ABC News que Rusia "definitivamente no suscribirá, aceptará ni se conformará en ningún momento" con ninguna tropa de la OTAN en Ucrania, incluso si estas fuerzas forman parte de una garantía de seguridad". Ryabkov también reiteró que Rusia no cederá "de ninguna manera" en las cinco regiones ucranianas que Rusia se anexionó ilegalmente, lo que incluye la totalidad de las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jerson, y Crimea.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró de forma similar que Rusia quiere "poner fin a esta guerra", pero busca lograr sus objetivos, que incluyen anexionar territorios, cambiar el Gobierno ucraniano e impedir cualquier acercamiento de Ucrania a la OTAN.