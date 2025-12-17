Consejo Europeo
Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló el presidente del Gobierno español
EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la ampliación de la Unión Europea con países de los Balcanes Occidentales como una inversión en términos de estabilidad, prosperidad, paz y seguridad.
Sánchez ratificó su respaldo a la ampliación comunitaria en la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en la capital belga de forma previa al último Consejo Europeo del presente año.
El jefe del Ejecutivo subrayó que ampliar la UE es completarse y representa una oportunidad estratégica para la paz, la seguridad y la prosperidad.
"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló Sánchez en las redes sociales al término de esta cumbre.
El Gobierno español informó de que en la reunión se analizó el estado de las candidaturas de los países que optan a adherirse a la UE.
Ante ello, Sánchez consideró que es un imperativo estratégico avanzar en el camino de la integración apelando al actual contexto global.
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: 'No se ha resentido, fue un problema en el aductor
- Un dirigente del PP presionó a una ex concejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual
- El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes