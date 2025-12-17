La UE y el Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

España y el Reino Unido han dado este miércoles un paso más para derribar la Verja de separación entre Gibraltar y La Línea de la Concepción y el resto de España. Los negociadores de la Unión Europea (que representa a España) y el Gobierno británico han cerrado el texto legal que va a definir la futura relación con la colonia tras el Brexit (que entró en vigor el 31 de enero de 2020).

El nuevo Tratado sobre Gibraltar, del que todavía se desconocen los detalles, llega seis meses después de que las partes anunciaran un acuerdo y el final de las negociaciones. El acuerdo debe ser aún ratificado y, por tanto, no está en vigor.

"El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y el Reino Unido, antes de poder seguir con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo", según ha adelantado el 'Gibraltar Chronicle' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes oficiales de la Comisión Europea.

Albares, Sefcovic, Lammy y Picardo celebran el aceurdo sobre gibraltar / Ministerio de Exteriores

Tras casi cuatro años de negociaciones, el 11 de junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político sobre los elementos clave del futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar, entre el comisario Maros Sefcovic y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con la parte británica (el ministro de Exteriores David Lammy y el ministro principal Fabián Picardo).

"A este acuerdo político le ha seguido desde junio un trabajo intenso entre los equipos negociadores para ultimar el texto jurídico, que se completó el 12 de diciembre de 2025", afirman las mismas fuentes.

El objetivo principal del futuro Acuerdo es "garantizar la prosperidad futura de toda la región", según la Comisión. Esto se logrará "eliminando todas las barreras físicas al movimiento de personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera".

Una vez se complete la revisión legal por parte de Bruselas y Londres, para la que no hay un plazo fijado, el Tratado tendrá aún que ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE antes de que sea sometido al Consejo (gobiernos) para su adopción y el Parlamento Europeo vote su consentimiento, informa Europa Press.

Los detalles del Tratado sobre Gibraltar

Con este Tratado, Gibraltar abandona el limbo legal en el que estaba tras la salida de su metrópoli del área comunitaria. Define el marco para encajar el Peñón en el espacio Schengen y en la Unión Aduanera y, con ello, facilitar la movilidad cotidiana en la zona. El objetivo real y simbólico es suprimir la Verja que separa ambos lados y sustituir los controles actuales por un sistema que permita un tránsito más fluido, pendiente aún de concreción técnica y de las aprobaciones correspondientes.

Al acuerdo se han opuesto en España Partido Popular y Vox. La Comisión Mixta para la UE dio luz verde en el Congreso a una iniciativa de Vox, que apoyó el PP, para "recuperar la soberanía española sobre Gibraltar y rechazar el acuerdo del 11 de junio de 2025.

Los controles de personas y mercancías dejarían de hacerse en la Verja y pasarían al puerto y al aeropuerto, con "controles duales" Gibraltar/Schengen en esas instalaciones, según la explicación del ministro Albares en el Congreso. La Policía española sería quien realizaría los chequeos Schengen en puerto y aeropuerto, un punto sensible para el Gobierno gibraltareño por la carga simbólica sobre la soberanía que supone tener agentes españoles en lo que consideran su suelo.

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

En lo referente a la fiscalidad, Gibraltar elevaría impuestos indirectos para asemejarlos al IVA español y nunca por debajo del mínimo europeo, además de introducir medidas sobre tabaco y alcohol para limitar distorsiones y contrabando.

El Tratado, cuyo texto aún se desconoce, debe abordar los diferendos en medio ambiente (residuos y vertidos) y coordinación en seguridad social, con un fondo social para trabajadores españoles que cruzan a diario.

Sobre el espinoso asunto de las bases militares de Reino Unido en Gibraltar y el control de soldados y mercancías, España tendría por primera vez acceso a información completa sobre personas y mercancías que pasen por la base militar británica, para asegurar la aplicación del acervo Schengen y de la Unión Aduanera también allí, siempre según el ministro de Exteriores.

Cuando se cumpla el proceso de revisiones y ratificaciones, se eliminará el puesto fronterizo y, con ello, se permitirá la libre circulación de personas y mercancías. La eliminación física de esta frontera debería producirse a principios de 2026, según las primeras previsiones, sin confirmar. En este sentido, el acuerdo es un paso importante para los 15.000 trabajadores transfronterizos y los 300.000 residentes del Campo de Gibraltar. Ni España ni el Reino Unido renuncian a sus reclamaciones históricas sobre la soberanía del Peñón.