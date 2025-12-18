Zelenski insta a la UE a aprobar el uso de los activos rusos para dar peso a Kiev en las negociaciones y mandar un mensaje a Moscú

Bélgica mantiene su oposición a hacer uso de los activos inmobilizados rusos para dar un préstamo a Ucrania, y prefiere emitir deuda conjunta haciendo uso del presupuesto comunitario, si no se garantiza la mutualización de los riesgos a los que se enfrenta el país, ha confirmado el primer ministro belga, Bart de Wever, durante una intervención en el Parlamento Federal, previa a la reunión el Consejo Europeo que debe tomar una decisión este jueves. Tras intervenir en el debate con los líderes de los Veintisiete, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha insistido en recurrir a este instrumento para reforzar a Kiev en las negociaciones de paz y mandar un mensaje a Moscú de que "es culpable y deberá pagar reparaciones".

"Somos un socio fiable y estamos dispuestos a hacer sacrificios", ha dicho De Wever, pero "no puede haber flexibilidad en asuntos que amenacen la seguridad financiera de Euroclear y Bélgica", ha advertido el primer ministro. Euroclear es el depósito que alberga alrededor de 165.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia y que tiene sede en Bélgica.

De Wever ha insistido en que si los europeos optan por esa opción, "deben mutualizarse los riesgos". Bélgica exige protección legal respecto a posibles demandas y a las represalias que pueda tomar Rusia, pero también garantías financieras por parte de los gobiernos europeos si el Kremlin reclama el dinero. "Nos dan un paracaídas y saltamos todos juntos", ha dicho el belga. "Hasta ahora, no he visto un solo texto que cumpla estas condiciones".

Por eso, el primer ministro ha defendido la opción de hacer uso del presupuesto comunitario, usándolo como garantía, para emitir deuda conjunta que permita la financiación a Ucrania durante los próximos dos años. Una opción que, alega, sería "más barata", "tendría menos riesgos” y sería "la más responsable para el contribuyente europeo". Sin embargo, esta vía requiere una unanimidad inalcanzable por la oposición de Hungría.

El primer ministro, Viktor Orbán, ha reiterado este jueves su rechazo a cualquier tipo de ayuda a Ucrania alegando que contribuye a continuar la guerra. Sobre la opción de utilizar los activos rusos, Orbán ha defendido que está en un "punto muerto", asegurando además que es una idea "estúpida" y supondría además una participación directa en la guerra.

En busca de un acuerdo

La Comisión Europea calcula que Ucrania necesitará entre 2026 y 2027 unos 136.000 millones de euros en ayuda militar y financiera. Los líderes de la UE se han comprometido a hacerse cargo de un tercio de la factura, unos 90.000 millones de euros. Sin embargo, aunque la opción de hacer uso de los activos solo requiere una mayoría de países a favor, hacerlo sin el consentimiento de Bélgica parece políticamente imposible.

Buena parte de los líderes considera el conocido como 'préstamo de reparaciones' la única opción. El primer ministro estonio, Kristen Michal, ha defendido que "quien tiene que pagar por el daño que ha causado es el agresor, no el contribuyente". También la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se ha expresado en este sentido. "Rusia está causando el daño en Ucrania, por lo que también debería pagar las reparaciones", ha dicho. Para el primer ministro irlandés, Micheál Martin, es una cuestión de "disuasión" que envía un mensaje de que aquellos que violen el derecho internacional tendrán que pagarlo.

Por eso buena parte de la discusión este jueves se está centrando en dar suficientes garantías a Bélgica como para que dé el visto bueno a hacer uso de los activos. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, ha sido el más cauto en su llegada a la cumbre. Frieden ha reconocido que, dado que esto no se ha hecho nunca, "plantea cuestiones jurídicas complejas que a menudo se subestiman". Aunque ha reconocido que habrá que compartir el riesgo ya que "no sabemos cómo reaccionará Rusia", también ha puntualizado que lograr compromisos financieros de todos los países miembros para respaldar a Bélgica "no será fácil".

Cueste lo que cueste

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que los líderes no abandonarán la cumbre sin una decisión para garantizar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027. También que esa decisión debe proteger a Bélgica de cualquier riesgo asociado. "Tenemos un objetivo final y es la paz para Ucrania, la paz a través de la fuerza", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Para eso, Ucrania necesita tener una financiación segura para los próximos dos años", ha sentenciado.

Los líderes comparten la urgencia. Ucrania se quedará sin fondos en primavera. Mientras las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos continúan, Kiev necesita garantías de que podrá mantenerse a flote en la paz o en la guerra. Para el presidente lituano, Gitanas Nausedas, es una decisión "que debería haber tomado hace tiempo". Para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sería una muestra de unidad.

El más duro ha sido el primer ministro polaco, Donald Tusk. "Tenemos que tomar una decisión muy sencilla, tenemos que escoger entre dinero hoy o sangre mañana", ha dicho. "No me refiero solo a Ucrania, sino a Europa", ha subrayado el expresidente del Consejo Europeo, llamando a los líderes europeos a "estar a la altura del desafío".

La presión crece así sobre la Bélgica. Bart de Wever lo sabe y rechaza las críticas a su Gobierno por unas reticencias que considera plenamente legítimas. "Invertir en la seguridad de Ucrania es invertir en nuestra propia seguridad", ha dicho. Concluir la cumbre sin un acuerdo para mantener a la ayuda financiera a Kiev, "sería un fracaso total".

Rusia, el mayor peligro

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha participado en la reunión para discutir con los líderes el estado de las negociaciones y del conflicto. Aunque ha preferido "no hablar por los líderes", ha matizado que "la mayoría apoya el préstamo de reparación" y todos están de acuerdo en que "no podemos permitirnos dejar a Ucrania sin respuestas estos días".

En los márgenes de la cumbre, Zelenski se ha reunido con De Wever. "Entiendo los riesgos de los que habla, pero estamos en guerra y creo que nos enfrentamos a riesgos mayores", ha dicho el presidente de Ucrania durante una rueda de prensa. Sobre si ha sido una reunión productiva, el ucraniano se ha limitado a decir que habrá que verlo.

Como muchos líderes, Zelenski considera que usar los activos para garantizar la financiación de su país da peso a Ucrania en las negociaciones de paz y manda un mensaje a Moscú de que "es culpable y deberá pagar reparaciones". Ucrania "tiene derecho a este dinero porque Rusia nos está destruyendo", ha subrayado Zelenski.

El presidente ha insistido en que entiende las dudas legales y los miedos. "Pero nada da tanto miedo como que Rusia esté en tus fronteras, sinceramente", ha dicho Zelenski. "Mientras Ucrania defiende a Europa, ustedes deben ayudar a Ucrania", ha añadido, apuntando a "lo difícil que será para Ucrania y su gente sobrevivir sin este dinero".

Suscríbete para seguir leyendo