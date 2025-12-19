La Administración de Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras la exigencia del Congreso de EEUU

La Administración de Donald Trump ha empezado este viernes a publicar archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, poco antes de que venciera la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos puso para la publicación de todos los documentos restantes relacionados con el magnate, en el marco de una ley de transparencia tras años de batallas legales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado un apartado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein' en la que aparecen, entre otros, registros judiciales y documentos de la propia cartera ministerial, que incluyen las transcripciones de los interrogatorios de la expareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

También se han publicado varios vídeos de cámaras de seguridad, un registro de vuelo que consta más de un centenar de páginas, una lista de evidencias, un libro de contactos y un listado de masajistas (más de 250), cuyas identidades se han tachado para proteger a las víctimas.

No obstante, el Departamento de Justicia ha indicado que el portal "se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación", señalando que, en vista de la fecha límite del Congreso, se han realizado todos los esfuerzos razonables para revisar y redactar la información personal de las víctimas y proteger la información sensible de ser divulgada.

Asimismo, ha subrayado que parte del contenido incluye descripciones de agresiones sexuales, advirtiendo de que "ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores".

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, había adelantado horas antes en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox que, si bien comenzaban hoy publicando "varios cientos de miles de documentos", esperaba que en las próximas semanas se hicieran públicos "unos cientos de miles más".

En septiembre, el Congreso publicó un lote de archivos relacionados con Epstein, que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson...

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!".

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Las autoridades subrayaron que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas.

Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein.

Trump, que inicialmente se mostró reticente a respaldar la divulgación de los documentos, terminó firmando la ley tras constatar el amplio apoyo del Congreso.

El mandatario aparece mencionado en diversas ocasiones en los archivos relacionados con Epstein, de quien fue amigo antes de asegurar que rompió relaciones en 2004, años antes de la primera acusación formal contra el financiero.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.

La denuncia de los demócratas

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado este sábado al Gobierno del presidente Donald Trump de no cumplir con la ley, tras la publicación de parte de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de la que faltan documentos y muchos de los publicados han sido censurados tapando caras en las fotografías y ocultando partes de documentos escritos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

"La ley aprobada por el Congreso exige la divulgación completa de los archivos de Epstein para garantizar una transparencia total. Este conjunto de documentos, con abundantes censuras, publicado hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción del conjunto de pruebas", ha indicado Schumer en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El Departamento de Justicia ha hecho pública este viernes documentación sobre el caso Epstein al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

Sin embargo, varios altos responsables del Partido Demócrata han denunciado un incumplimiento de la ley al no alcanzar los criterios de transparencia establecidos. Asimismo, apenas se encuentran referencias al propio Trump en los archivos lo que ha provocado malestar y sospechas entre las filas demócratas.

"Ahora sabemos que la administración de Trump sigue ocultando archivos", ha indicado el gobernador de California, Gavin Newsom, en un mensaje en el que ha adjuntado la imagen de una búsqueda del nombre de Trump en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein' y en la que no aparece ningún resultado.

Exigen los documentos sin censurar

Algunos políticos republicanos como el representante por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley junto con el congresista demócrata Ro Khanna, también han criticado los pasos dados por el Departamento de Justicia.

"Lamentablemente, el documento publicado hoy por (la fiscal general) Pam Bondi y (su adjunto) Todd Blanche no cumple ni con el espíritu ni con la letra de la ley que Donald Trump firmó hace apenas 30 días. Ro Khanna tiene razón", ha sostenido Massie en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Massie y Khanna esgrimen que la ley que impulsan estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.