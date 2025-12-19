Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania

Palabras de paz que siguen sin tener ninguna consecuencia práctica en cuanto a cesiones por parte del Kremlin. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha proclamado este viernes su disposición a la paz, pero ha mantenido sus exigencias originales maximalistas, consideradas tanto por Ucrania como por los aliados europeos como una rendición 'de facto'. "La iniciativa estratégica está completamente en manos de las fuerzas rusas", ha presumido, antes de añadir que estaba dispuesto a poner fin a la ofensiva militar según los principios que fijó en junio de este año, y que incluyen la entrega de territorios que su Ejército no ha podido controlar en los casi cuatro años transcurridos desde la irrupción de los tanques rusos en Ucrania.

En concreto, el líder del Kremlin exigió entonces la entrega de la totalidad de las cuatro regiones que Rusia se ha anexionado -Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia- incluyendo las capitales de estos dos últimos territorios, que permanecen en manos ucranianas. Estas demandas se plasmaron posteriormente en un plan de 28 puntos que generó airadas críticas y que incluía limitaciones en el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y exigencias de política interior en Ucrania, con concesiones menores respecto a las regiones de Jersón y Zaporiyia. Los posteriores encuentros que han mantenido representantes norteamericanos con ucranianos, y con el propio presidente Volodímir Zelenski, han reducido a una veintena los puntos, eliminando los más rechazados por Ucrania, e incluyendo para el Gobierno de Kiev garantías de seguridad equivalentes a las que goza en la actualidad Japón, y pla potestad de mantener un Ejército de 800.000 hombres.

En los próximos días, representantes rusos se reunirán con funcionarios estadounidenses para tratar estas modificaciones, y pese a su actitud poco inclinada a las cesiones, Putin ha querido mantener viva la posibilidad de un acuerdo. "Hay ciertos signos de que Kiev quiere mantener alguna forma de diálogo", ha admitido.

Activos congelados

El presidente de Rusia no ha querido obviar la noticia de la madrugada acaecida en Bruselas, es decir, la concesión de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para garantizar sus necesidades financieras durante los próximos dos años, aunque será como garante el presupuesto comunitario y no los 180.000 millones de euros en activos rusos congelados desde el inicio de la invasión que se hallan bajo la jurisdicción comunitaria. Aunque ha celebrado la falta de acuerdo sobre sus activos, ha proferido nuevas amenazas contra dirigentes y responsables financieros europeos que custodian estos haberes.

"En algún momento tendrán que devolver lo robado", ha prevenido, dando a entender que su país va a iniciar una ardua batalla legal para su recuperación. Hace unos días, los gobiernos europeos recurrieron a un mecanismo para garantizar asistencia financiera en caso de crisis y que no requería de la unanimidad, sorteando el veto de Hungría, con un gobierno de posiciones proKremlin, para aprobar la inmovilización permanente de ese dinero, que solo podría transferirse de regreso a Rusia en cuanto acabe la guerra. La decisión adoptada este jueves sobre el préstamo no excluye la posibilidad de que ese dinero se dedique a sufragar el préstamo comunitario a Kiev.

Por lo demás, la rueda de prensa anual de Putin siguió los derroteros habituales, con reporteros pugnando por atraer la atención del líder del Kremlin, aunque en esta ocasión, en lugar de grandes pancartas con el tema de la pregunta, solo se les permitió portar hojas de papel de tamaño reducido. También se eligieron de forma orquestada algunas de los 2,7 millones de preguntas enviadas por los ciudadanos rusas, y que por lo general se refieren a cuestiones comunales o regionales, y que permiten al líder del Kremlin presentarse ante la ciudadanía como un líder responsable que corrige las negligencias y los errores de sus funcionarios o subalternos, reforzando su imagen paternalista.