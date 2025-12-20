Siete elefantes mueren y uno resulta herido al chocar un tren con una manada en la India

Siete elefantes murieron y uno resultó herido este sábado, cuando un tren chocó con una manada de esos animales en el noreste de la India.

"Estamos profundamente entristecidos por la muerte de siete elefantes —tres adultos y cuatro crías— en una trágica colisión ferroviaria ocurrida hoy", informó el jefe del Gobierno del estado de Assam, en el noreste de India, Himanta Biswa Sarma, a través de su cuenta en X.

"He ordenado al Departamento Forestal que realice una investigación detallada sobre este accidente tan preocupante y que adopte medidas para asegurar aún más nuestros corredores de fauna, especialmente durante las temporadas de baja visibilidad", añadió.

La red ferroviaria Northeast Frontier Railway informó en un comunicado de que el incidente ocurrió en un tramo que no era un corredor de elefantes designado.

"El maquinista, al observar la manada de elefantes, aplicó los frenos de emergencia; sin embargo, los elefantes colisionaron con el tren", señaló el documento.

La red ferroviaria explicó que, al chocar el tren con la manada de elefantes, se produjo el descarrilamiento de la locomotora y de cinco vagones, sin que se registraran víctimas ni heridos entre los pasajeros.

Este choque pone de relieve la tensión entre la infraestructura humana y la vida silvestre en India.

La India, guardiana de casi el 60 % de los elefantes salvajes del planeta, está ante un desafío global para preservar esta especie emblemática en Asia, donde se encuentra en grave disminución, debido a la pérdida de hábitats y la expansión humana.

El país, por su tamaño territorial y políticas de conservación, juega un papel decisivo en la supervivencia a largo plazo de la especie en toda Asia, siendo la principal responsable de conservar la diversidad genética y los corredores migratorios que conectan a estas poblaciones dispersas.

Desde las antiguas pinturas del dios Ganesha, los elefantes encarnan una relación ancestral entre humanos y naturaleza, un vínculo que hoy se esfuerza por sobrevivir ante los embates del desarrollo y el cambio.