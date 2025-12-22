La Flotilla regresará en primavera del 2026 con esfuerzo redoblado: 100 barcos y 3.000 miembros

La Flotilla Global Sumud (GSF) ha anunciado que en primavera de 2026 iniciará "la mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha", con 100 barcos de ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de cien países, tras ser interceptada por Israel su anterior operación el pasado octubre. La organización definió esta nueva iniciativa en un comunicado como una "expansión decisiva", pues, según sus estimaciones, la magnitud de ésta supone más del doble de la capacidad de la anterior.

Además, agregan, que su objetivo ahora no radica en la "simple entrega de ayuda" humanitaria", sino en conseguir una "presencia civil sostenida y especializada" en los territorios palestinos para reconstruir "la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio". Uno de los puntos en los que se articulará la nueva operación, según han explicado, es el establecimiento de una "presencia de protección civil no armada".

"Estarán altamente capacitados para trabajar junto a las comunidades palestinas, ayudando a disuadir la violencia, documentar las violaciones (de derechos humanos) y fortalecer los mecanismos locales de protección y rendición de cuentas, ante los continuos ataques del régimen israelí contra civiles e infraestructuras civiles", detallaron.

Listado de participantes

En las próximas semanas se espera que La Flotilla publique el listado de sus participantes en esta nueva misión, pero ya ha adelantado que procederán de "casi todos" los países y con perfiles muy variados. Para esta "acción civil coordinada y no violenta", avanzan, se contará con más de 1.000 trabajadores de la salud a bordo de "buques equipados con medicamentos y equipos vitales" que buscarán coordinarse con el personal sanitario local y sobre el terreno en el caso de Gaza.

"La misión busca reforzar la atención de emergencia y estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos", se refirió al respecto GSF en el comunicado. Se pretende incluir la entrega de alimentos, fórmula infantil, material escolares, medicamentos y otros artículos esenciales.

La Flotilla dice apostar ahora por un modelo replicable, liderado por expertos y civiles "que han dicho 'basta ya'", y "apoyados por millones de personas en todo el mundo", basado en el derecho internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino.

Fruto de un fracaso

El resto de pilares que sustentan esta nueva misión, según GSF, continúan siendo la presión para "ayudar a romper el asedio" israelí, "reivindicando el derecho de los palestinos a acceder a su costa y al mundo exterior"; el apoyo a la reconstrucción; y un esfuerzo por "exponer la complicidad internacional que permite el bloqueo ilegal, la ocupación y el genocidio de Israel", expresaron.

"Durante décadas, los gobiernos y las instituciones internacionales han asumido la responsabilidad de proteger a los civiles y respetar el derecho internacional. En Gaza, esos mandatos han sido ignorados y han fracasado estrepitosamente. Esta misión surge de ese fracaso. Cuando las instituciones abandonan sus obligaciones legales y morales, el pueblo hereda esa responsabilidad", declaró Saif Abukeshek, integrante del comité directivo de GSF.

La Flotilla Global Sumud inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino.

Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel. Algo que los activistas denunciaron como una "detención ilegal".

Una semana más tarde, Israel confiscó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo. Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí.