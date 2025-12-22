Muere en un atentado en Moscú el jefe de las operaciones secretas del Estado Mayor de Rusia

Un nuevo atentado contra un alto mando del Ejército ruso sacude a Moscú. Fanil Sarvarov, teniente general y destacado integrante del Estado Mayor ruso, perdió este lunes la vida al hacer explosión una bomba lapa colocada en los bajos de su automóvil, un Kia Sorento, aparcado junto a su domicilio en el barrio de Yasenevo, en el sur de Moscú. El Comité de Investigación ruso ha abierto un caso criminal y entre las múltiples versiones que maneja sobre la autoría del ataque, destaca la posibilidad de que detrás del mismo se hallen "los servicios especiales ucranianos".

"Era uno de los principales oficiales del Estado Mayor", destaca para EL PERIÓDICO Andrei Kalinin, reportero de la publicación independiente rusa 'Nóvaya Gazeta'. Según su opinión, se trata de "una gran pérdida" para el Ejército ruso porque se trata "de un oficial de gran profesionalidad, que no solo tenían un gran conocimiento militar, sino también gran experiencia en la planificación y ejecución de operaciones militares altamente secretas".

Caso de conformarse la autoría ucraniana del atentado, Kiev estaría "dando a entender" al Estado ruso que "nadie (de los que toman parte en la guerra de Ucrania) "será olvidado", a la vez que enviando un mensaje al servicio de contrainteligencia ruso de que "sabe mucho más de lo que se imagina", incluyendo la identidad de los mandos militares "que dirigen las operaciones" y el "lugar donde viven". De hecho, según el medio independiente Agentsvo, la explosión sucedió a 150 metros de un edificio donde residen oficiales del GRU, el temido servicio de inteligencia militar ruso. En resumen, para Kalinin, se trata de una operación "quirúrgica" que se ha convertido ya en "habitual" de la "crónica de la guerra en Ucrania".

Tercer atentado

Y es que se trata del tercer atentado en los últimos 12 meses contra altos mandos del Ejército ruso que dirigen la guerra de Ucrania, definida en el argot militar ruso como "operación militar especial". Hace exactamente un año, el 17 de diciembre de 2024, la explosión de un patinete eléctrico acabó con la vida del teniente general Igor Kirillov y su asistente, Iliá Polikárpov. Como comandante de las Tropas de Defensa Química, Biológica y Nuclear de las Fuerzas Armadas rusas, había ordenado el uso de cloropicrina, una sustancia prohibida por la Convención de Amas Químicas, contra las tropas ucranianas desplegadas en el este y en el sur. "Era un criminal de guerra y un objetivo legítimo", declaró entonces una fuente de la inteligencia ucraniana a la CNN.

En abril, el general mayor, Yaroslav Moskalik, vicejefe del Directorio Principal de Operaciones del Estado Mayor, falleció al explotar un artefacto explosivo improvisado colocado en un coche en la localidad de Balashikha, en la región de Moscú. Moskalik fue integrante de la delegación rusa que participó en negociaciones acerca de Ucrania en 2015 bajo el denominado 'Cuarteto de Normandía' y también estuvo involucrado con intensidad en la operación militar lanzada por el Ejército ruso en Siria en 2015 en ayuda del régimen de Bashar el Asad y calificada eufemísticamente por Moscú como "humanitaria".

Fanil Sarvarov, fallecido en el atentado de este lunes, nació en marzo de 1969 en la región de Perm, en los Urales. Estudio en la Escuela Superior de Mando de Tanques de Kazán y en 1999 se graduó en la Academia Militar de las Fuerzas Blindadas y en 2008 en la Academia Militar dl Estado Mayor General de las FFAA de la Federación Rusa. Participó en las guerras entre Osetia del Norte e Ingusetia (1992) y en las subsiguientes guerras de Chechenia, hasta 2007. Entre 2015 y 2016 participó en la planificación de operaciones del Ejército ruso enviado a Siria para apuntalar al tambaleante régimen de Damasco, aliado de Moscú y finalmente depuesto el pasado año. El difunto había sido condecorado en varias ocasiones, incluyendo la Orden del Servicio a la Patria de primer orden en 2014.

