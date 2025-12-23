Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Sevilla FCAviso nieve AndalucíaRestaurante ChicoteFuncionarios andalucesLo Celso BetisComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Reino Unido

La activista Greta Thunberg es detenida en Londres por apoyar a presos de Acción Palestina

La joven, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos del grupo que ha sido proscrito por el Gobierno

La activista sueca Greta Thunberg

La activista sueca Greta Thunberg / Europa Press

EFE

Londres

La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protesta 'Prisioneros por Palestina'.

Thunberg, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno del Reino Unido.

'Prisioneros por Palestina' ha colgado hoy en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sueca sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
  2. El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
  3. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 22 de diciembre de 2025
  4. Directo | Lotería de Navidad en Sevilla y Andalucía: comienza el sorteo del Gordo de Navidad
  5. La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: 'Es un homenaje a la Giralda de Manhattan
  6. El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
  7. La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
  8. La nueva ministra de Educación visitó a la Macarena en su Besamanos antes de conocer su nombramiento

Vídeo | Nuevo impulso al hotel de cuatro estrellas en el antiguo cine Florida

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras

El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras

El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

El besamanos de La Macarena fue seguido desde quince países y reunió a 30.000 personas

El besamanos de La Macarena fue seguido desde quince países y reunió a 30.000 personas

Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

Las 20 mejores ofertas de hoy, 23 de diciembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 77% de descuento

Las 20 mejores ofertas de hoy, 23 de diciembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 77% de descuento
Tracking Pixel Contents