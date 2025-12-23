Estados Unidos
EEUU ofrece más de 2.500 euros a cada extranjero sin documentación que se "autodeporte" antes de 2026
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
EP
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una bonificación valorada en 3.000 dólares (más de 2.500 euros) y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.
"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.
Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a "autodeportarse" a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los 1.000 dólares (850 euros) anunciados en mayo con la misma finalidad.
De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado "voluntariamente", incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.
La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona rondan los 17.000 dólares (14.400 euros), según recoge la agencia de noticias Bloomberg.
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 22 de diciembre de 2025
- Directo | Lotería de Navidad en Sevilla y Andalucía: comienza el sorteo del Gordo de Navidad
- La escultura desconocida de Sevilla cuyo significado casi nadie conoce: 'Es un homenaje a la Giralda de Manhattan
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
- La nueva ministra de Educación visitó a la Macarena en su Besamanos antes de conocer su nombramiento