Ucrania
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en "un futuro cercano"
"No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado el presidente de Ucrania
EP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en "un futuro cercano", unas palabras que llegan poco después de que el mandatario ucraniano revelara el contenido del borrador del plan de paz para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado la posibilidad de que este encuentro tenga lugar pronto durante una serie de contactos con la parte estadounidense. "No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado Zelenski.
"Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", ha aseverado, según un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.
El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".
Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
- La Guardia Civil conquista la Navidad con un cortometraje cargado de emoción: 500 .000 reproducciones y 25.000 likes en Instagram