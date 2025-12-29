Trump asegura que EEUU "ha atacado" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada donde "se cargan barcos con droga"

El presidente Donald Trump informó ambiguamente este lunes que Estados Unidos "atacó" una "zona portuaria" de Venezuela no especificada "donde se cargan los barcos con drogas". El anuncio realizado este lunes supondría un paso de las palabras a los hechos sobre acciones terrestres en el país sudamericano desde el comienzo de este último y cada vez más tenso capítulo de la crisis bilateral. "Se produjo una gran explosión", aseguró también el magnate republicano. "Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona... es la zona de implementación. Ahí es donde lo implementan, y ya no existe". El objetivo concreto queda por ahora en una nebulosa.

De acuerdo con Reuters, cuando se le preguntó si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había llevado a cabo el ataque, el multimillonario optó por la evasiva: "No quiero decir eso. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue". La CIA, la Casa Blanca y el Pentágono no han ofrecido por el momento más detalles al respecto. Meses atrás, cuando se iniciaron los hundimientos de embarcaciones, el presidente autorizó a la CIA a comenzar a planificar "operaciones encubiertas" dentro de Venezuela, incluso de carácter letal.

El pasado viernes Trump había dicho durante una entrevista radiofónica que EEUU destruyó "una gran instalación" en el país sudamericano, supuestamente relacionada con el narcotráfico. Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que había sido eliminada, pero no proporcionaron en ese momento otros indicios. La información pasó aquel día desapercibida pero este lunes ha provocado un revuelo al ser reproducida porThe New York Times. El presidente había participado de una entrevista con John Catsimatidis, el multimillonario republicano que es propietario de la estación de radio WABC de esa ciudad. La conversación giraba alrededor de la campaña de Washington en el Caribe sur y el Pacífico colombiano que ha provocado más de 100 muertes como consecuencia de los ataques contra las presuntas "narcolanchas". De la nada, Trump dijo: "Tienen una gran planta o una gran instalación de donde proceden los barcos", a lo que añadió: "Hace dos noches la destruimos".

Reacción en Venezuela

En Caracas ninguna autoridad se ha pronunciado explícitamente sobre las palabras del presidente norteamericano. La empresa Primazol negó haber sido el objetivo del ataque de sus instalaciones en Maracaibo, estado Zulia. Primazol es una distribuidora de materia prima e insumos químicos y en la madrugada del 24 de diciembre sufrió un incendio. De acuerdo con el canal oficial Telesur los bomberos abordaron la situación "inmediatamente, activando los protocolos de seguridad establecidos". La firma también desmintió a Trump. "Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada". El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aludió elípticamente a los rumores. "No nos van a amargar ni las Navidades ni el Año Nuevo; no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo".

"Bloqueo total"

La noticia se conoce después de horas de silencio marcadas por la Navidad y precedidas por los incidentes relacionados con la decisión de Trump de efectuar un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados por EEUU que entran y salen de Venezuela para ahogar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

La determinación de EEUU de estrangular la actividad petrolera que es la matriz económica venezolana presenta por estos días una paradoja: la multinacional norteamericana Chevron aún mantiene sus operaciones en ese país pese a las sanciones que Trump ha redoblado desde que asumió la presidencia. La licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro que habilita actividades limitadas en asociación con la estatal Pdvsa no ha resultado por el momento afectada a pesar del sostenido incremento de la tensión bilateral. Para el portal Efecto Cocuyo, esta excepción "busca objetivos estratégicos: evitar que competidores como China o Rusia llenen el vacío, recuperar deudas pendientes y preservar la seguridad energética estadounidense". Chevron produce entre 150.000 y 200.000 barriles diarios. Eso representa entre el 10% y 25% de la producción total venezolana, que la agencia Bloomberg calcula en 800.000 a 900.000 barriles por día. Este crudo pesado se exporta de manera total a refinerías estadounidenses en el Golfo de México.

Excarcelaciones

"Pretender utilizar amenazas contra un pueblo es un crimen, es lo más contrario a Cristo, usar la fuerza tipo Goliat contra un pueblo, es un crimen", dijo en tanto Maduro a los militares venezolanos en el mensaje de fin de año a la institución, a la que le pidió estar preparada para cualquier eventualidad.

En este contexto tuvieron lugar las 99 excarcelaciones de presos políticos. Quedan no obstante detenidas más de 900 personas, en su mayoría encerradas tras las protestas de finales de julio de 2024 cuando la oposición salió a reivindicar la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. Pero también han existido casos de personas castigadas por dar su opinión en las redes sociales sobre la negativa de las autoridades electorales a presentar las actas que validaran el triunfo de Maduro.

Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, ganadora este año del Premio Nobel de la Paz, calificó de actos propagandísticos las recientes liberaciones. "Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes, prácticamente". Todavía se encuentran entre rejas la abogada Rocío San Miguel, de 59 años, el periodista y cineasta, José Raúl Amiel, de 76 años de edad, a quien habían arrestado en mayo pasado, y un menor de edad.