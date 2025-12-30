Lucha antidroga
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"
EFE
Washington
El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
- Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días
- Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación
- El Heraldo Real vuelve a Los Remedios: recorrido, horario y todos los detalles
- La lluvia no da tregua en Andalucía: avisos naranjas por precipitaciones intensas este domingo
- El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: 'Encantadores
- La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
- El Ministerio de Transportes se inclina por un Cercanías al aeropuerto con parada en Alcosa
- El Arrebato: 'Por fin volveré al Teatro Falla, un día decidieron que no entraba en el perfil pero hemos hecho las paces