Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año

Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, afronta horas de conmoción tras el incendio declarado en la madrugada de Año Nuevo en el bar 'Le Constellation', un suceso que ha dejado ala menos 40 muertos y cerca de un centenar de heridos.

La tragedia ha sacudido a esta lujosa estación alpina, de unos 10.000 habitantes, volcada en el turismo de esquí y con miles de plazas hoteleras, viviendas vacacionales y varios hoteles de alta gama, donde una parte importante de los visitantes son extranjeros.

Un destino que trasciende el esquí

Ubicada a 1.500 metros de altitud respecto el nivel del mar, esta estación de esquí alpina, con una superficie esquiable que asciende a los 140 kilómetros, se compone esencialmente de instalaciones concentradas en el sector de la hostelería: "Cada viajero encontrará algo a su gusto entre una selección diversa y de alta calidad, que abarca desde alojamientos con desayuno hasta hoteles de 5 estrellas, incluyendo cabañas, campings, chalets y apartamentos de alquiler", aparece en el sitio web del lugar.

Estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza / Crans Montana

Con todo, también cuenta con una amplia agenda de actividades y establecimientos de otra naturaleza. Sin ir más lejos, en Crans-Montana se encuentra el Club de Golf Crans-sur-Sierre, un complejo que alberga anualmente el torneo masculino de golf Masters Europeo. A su vez, la estación fue la sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1987.

Ubicación de la estación de Crans-Montana

El acceso a la estación se puede llevar a cabo desde la ciudad vecina de Sierre, a través de líneas de autobús o una conexión vía funicular de alrededor de 15 minutos.

'Le Constellation', escenario de la tragedia

También la restauración tiene cabida en la estación de Crans-Montana. 'Le Constellation', escenario de la tragedia en la que varias decenas de personas han muerto a causa de un incendio originado durante la celebración de Año Nuevo, era un bar muy concurrido de la zona, especialmente por turistas.

Este local de copas se encontraba ubicado en el sótano de un edificio, aunque con una terraza. Popular por las fiestas que albergaba, especialmente en fechas señaladas del calendario, la sala contaba con equipos de DJ, una amplia barra cuadrada e incluso una zona de 'chill out'.

Ubicación del bar 'Le Constellation'

Según informes citados por medios locales, podía albergar hasta 300 personas, aunque en el momento en que se originó el fuego se encontraban en su interior entre 300 y 400 personas, más otras 40 en el exterior.