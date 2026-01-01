Al menos seis muertos en Irán durante el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno

Al menos seis personas, incluido un agente de las fuerzas de seguridad iraníes, han fallecido este jueves en enfrentamientos con la policía durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en varias provincias de Irán, que comenzaron por el deterioro de la situación económica y la crisis energética.

Dos de las víctimas mortales se han registrado en la ciudad de Lordegan (oeste), después de que varias personas lanzaran piedras a edificios como la oficina del gobernador o la mezquita, y a los agentes de las fuerzas de seguridad, según la agencia semioficial de noticias Fars. Asimismo, han quemado neumáticos y han intentado incendiar infraestructura civil.

La organización no gubernamental Hengaw, con sede en Noruega, ha confirmado este balance "después de que las fuerzas represivas del Gobierno abrieran fuego contra los manifestantes", indicando que tenían 21 y 28 años. A su vez, ha informado del fallecimiento de un hombre de 33 años en Marvdasht por disparos de las autoridades en las protestas.

Por otro lado, tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas en la ciudad de Azna (provincia de Lorestán), cuando "un grupo de alborotadores ha aprovechado la manifestación" para "atacar la sede de la Policía" con "diversas armas", tal y como ha informado Fars. Sin embargo, Hengaw ha informado de que entre los fallecidos hay un menor de edad, de 15 años.

Previamente, el fiscal general del condado de Kodasht (en Lorestán), Kazem Nazari, ha dicho en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní, IRIB, que "algunas personas han provocado disturbios coreando consignas desestabilizadoras y realizando actos destructivos", lo que ha dejado un agente muerto.

"Gracias a la actuación decisiva del sistema judicial y a la cooperación de los servicios de Inteligencia, seguridad y orden público, la situación en el condado ha vuelto a la calma y se han tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad", ha expresado.

Las autoridades iraníes han cifrado en alrededor de 30 los detenidos "por alterar el orden público" en un barrio de la capital, Teherán, a quienes han acusado de "abusar del derecho de los ciudadanos a protestar e intentar generar inseguridad y perturbar la paz pública".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos, como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.