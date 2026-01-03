China se declara "profundamente impactada" por lo que califica como una "acto hegemónico" de Estados Unidos en Venezuela

China ha tildado el ataque estadounidense a Venezuela de “acto hegemónico” y ha exigido a Washington que respete la legislación internacional. El comunicado del Ministerio de Exteriores rezuma la beligerancia que la diplomacia china, de natural mesurada, reserva a las grandes ocasiones. También el momento de la reacción oficial, bien entrada la noche del sábado, sugiere la gravedad que Pekín le confiere al episodio y la urgencia por plasmar su oposición. Es probable que al enojo chino también contribuyera que la operación llegara apenas unas horas después de que su representante se reuniera con Nicolás Maduro.

“China está profundamente impactada y condena con fuerza el indisimulado uso de la fuerza de Estados Unidos contra un Estado soberano y su presidente”, reza el comunicado. “Esos actos hegemónicos”, continúa, “violan seriamente la ley internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en Latinoamérica y la región del Caribe”. “Pedimos a Estados Unidos que cumpla la ley internacional y los propósitos y principios de la ONU y deje de violar la soberanía y seguridad de otros países”, termina.

La diplomacia china, en otro comunicado sin valoraciones políticas, ha pedido a sus ciudadanos que no viajen al país sudamericano “en el futuro próximo” y ha recomendado a los que ahí se encuentran que extremen las precauciones: que no salgan de casa si no es imprescindible, se alejen de las zonas de conflicto y contacten con la policía local o la embajada china en caso de emergencia. Las instituciones, señala el escrito, “están siguiendo de cerca la evolución de la situación de seguridad y han reforzado las medidas preventivas y los planes de emergencia”.

Reunión de Maduro con representantes Chinos

Maduro sonreía en el Palacio de Miraflores pocas horas antes de ser capturado junto a su esposa por un equipo militar de élite estadounidense. Su reunión con Qiu Xiaqi, enviado especial para Asuntos de América Latina, fue su último acto público en libertad. También participaron la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el embajador chino en Caracas, Lan Hu, en un acto abundante en sonrisas y compromisos de amistad. La reunión “ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Pekín en un contexto geopolítico marcado por la resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales y la búsqueda de un desarrollo soberano para los pueblos del Sur Global”, señaló el Gobierno venezolano. Ambos subrayaron la sociedad estratégica “a toda prueba” energética y política. Qiu fue recibido por Maduro como un auxilio diplomático en sus horas más complicadas.

Diferentes fuentes señalan que Qiu aún estaba en Caracas durante los bombardeos estadounidenses. Son las interpretaciones geopolíticas siempre un terreno delicado, y más con Trump de por medio, pero no cuesta ver un mensaje a Pekín en su pugna por extender su influencia en Latinoamérica. China y Venezuela negocian cientos de acuerdos bilaterales que quedarán en papel mojado con un cambio de régimen. Las relaciones bilaterales entre las dos superpotencias, que parecían sanadas tras los acuerdos comerciales, ya sufrieron un tremendo golpe con la paquidérmica venta de armas a Taiwán.

China había criticado semanas atrás el “matonismo unilateral” de Washington y defendido “los legítimos derechos e intereses” venezolanos. El país es relevante para Pekín por su valor geoestratégico en Latinoamérica y el suministro de petróleo. China absorbía casi el 80 % de las exportaciones de crudo venezolanas, según expertos del sector, en un contexto de masivas sanciones internacionales tras las últimas elecciones. También ha sido China generosa con los créditos. Alcanzaron los 50.000 millones de dólares en los primeros quince años del milenio, lo que supone el 40 % de todos los préstamos chinos a Latinoamérica. En los últimos años, sin embargo, Pekín había reducido el caudal de fondos y se esforzaba en cobrar los antiguos.

