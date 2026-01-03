Crisis en América
Mapa de las explosiones en Venezuela: estas son la ciudades atacadas por EEUU tras la orden de Donald Trump
Las explosiones causadas por Estados Unidos han afectado a enclaves militares pero también a otro tipo de recintos del entorno caraqueño
Alex R. Fischer
"El ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro", tal y como lo ha definido el presidente de EEUU, Donald Trump, quien se ha jactado además de haber capturado al dirigente latinoamericano y a su esposa, ha incluido una serie de explosiones en la capital, Caracas, y otras zonas de su entorno. Las deflagraciones han tenido lugar durante la noche del viernes al sábado y se desconoce aún el número de víctimas y el alcance de los daños materiales.
Las explosiones causadas por Estados Unidos han afectado a enclaves militares pero también a otro tipo de recintos del entorno caraqueño. El centro de comunicaciones de El Hatillo ha sido uno de los que han recibido daños. Puerto de la Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota también han sido objetivos afectados.
Los medios de comunicación venezolanos, a partir de los testimonios de vecinos de la zona, han señalado además que se han registrado ataques y se han visto sobrevolar aviones militares en otros puntos como El Junquito, La Pastora, Macarao y El Marqués.
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 2 de enero de 2026
- Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
- Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
- De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: 'Al principio será caótico, después ya veremos
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
- El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales