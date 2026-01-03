Silencio opositor tras el "secuestro" de Maduro y los ataques norteamericanos

Caracas y otras ciudades venezolanas se despertaron con los estruendos de las bombas. El ruido inédito contrastaba en las primeras horas de este sábado con el silencio del antimadurismo en todas sus variantes, desde la más radicalizada, que lidera María Corina Machado, como aquellas vertientes que habían expresado sus reparos a la intervención armada de Estados Unidos. La Premio Nobel de la Paz, cuya locuacidad ha sido siempre notoria, así como su alineamiento con Estados Unidos, no ha dicho nada por el momento. Tampoco Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial que compitió con Nicolás Maduro en julio de 2024 y cuya victoria ha sido arrebatada de las manos, de acuerdo con la oposición en general.

La captura de Maduro, confirmada por el propio Donald Trump y en los hechos reconocida por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al exigir a Washington una "prueba de vida" del presidente, tampoco han merecido por ahora la opinión de los dirigentes opositores. La mesura, se ha señalado, podría estar relacionada con la declaración del "estado de emergencia exterior" y la posibilidad de acciones de un Gobierno que se ha expresado a través de la línea de sucesión de Maduro, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, el general Vladímir Padrino López, la propia Rodríguez y el fiscal general, Tarek William Saab, quien reconoció que Maduro ha sido "secuestrado". Ese decreto habilita el comienzo de la "lucha armada".

Lo que en adelante diga o calle Machado es crucial para comprender la hoja de ruta de la oposición. La Premio Nobel estuvo en Oslo, pocas horas después de la ceremonia en la que fue oficialmente galardonada, y se desconoce si ha vuelto a entrar a Venezuela.

Desde hace tiempo que la dirigente de Vente Venezuela, una fuerza de derechas, auguraba novedades importantes sobre el desarrollo de la crisis política en su propio país. Además de respaldar la ofensiva de Trump, al punto de calificar de "decisivas" sus acciones por haber "debilitado" al Palacio de Miraflores. Ella y González Urrutia también denominaron a 2026 como el "año decisivo".

Los últimos pronunciamientos de Machado estuvieron relacionados con el potencial económico de una Venezuela post Maduro. El Gobierno de transición, dijo, tendría que dejar de ser el principal administrador del principal recurso de ese país: el petróleo. La Premio Nobel se mostró favorable a privatizar el negocio de los hidrocarburos, así como las otras potenciales fuentes de riqueza como el oro y otros minerales.