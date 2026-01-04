De la euforia a las dudas sobre Venezuela: "Delcy es una torturadora, aunque la vendan como alguien con quien se puede hablar"

La comunidad venezolana en Valencia está transitando de la euforia por el "inicio de un proceso de libertad" de su país, tras el ataque y detención del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del sábado, a las dudas sobre el proceso anunciado por el estadounidense Donald Trump, quien ha escogido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, como persona encargada de la transición del país y de las relaciones con los Estados Unidos. "No creemos que sea la persona indicada para dirigir algo que parezca una transición -, explica Luis Carlos Díaz, periodista venezolano detenido por el régimen en 2019 y afincado ahora en Valencia-. Delcy es una torturadora, aunque sus amistades la venden como una persona con la que se puede hablar, pero ahora es un problema de los Estados Unidos".

El comunicador está viviendo dos días de desenfreno, de "caos" y de intenso trabajo desde una especia de 'sala de guerra' en el 'cap i casal' hermética, por seguridad, a los medios de comunicación. "Nosotros seguimos peleando por lo mismo de siempre: tener libertad y democracia -, prosigue-. Y eso lo haremos con Trump, sin Trump, con o sin Sánchez. Nosotros seguimos". En este escenario, siguen pidiendo que el régimen, ahora encarnado en la figura de Rodríguez, "termine de irse". La elegida por Trump no les genera "nada de confianza" porque es "quien dirige el aparato represivo del Sebin y, además, quien trafica con oro".

De hecho, Díaz es muy contundente sobre la dirigente que el lunes juramentará como presidenta interina: "Es una persona que debería estar siendo enjuiciada por varios crímenes en simultáneo". Cabe recordar que la justicia estadounidense juzgará a Maduro por narcotráfico y tratar de inundar Estados Unidos de cocaína "desde sus primeros pasos en el Gobierno".

¿Y la opción de Corina?

Los venezolanos residentes en Valencia esperaron al pronunciamiento de la líder opositora María Corina Machado para convocar una concentración el sábado por la tarde. ¿Cómo digieren la opinión de Trump sobre ella? "Es algo irrelevante -, afirma-. Sabemos celebrar que Maduro haya pasado su primera noche en una cárcel".

En su opinión, de haber puesto en el poder a María Corina hubiera provocado que "todos los izquierdistas del hemisferio norte dijeran que era un gobierno títere de los gringos". En cambio, con Rodríguez tienen "títere un rato" porque, en teoría, tiene "interlocución con otros actores del chavismo". Sobre si esta podría haberse aliado con Trump para detener a Maduro, opina que "es una posibilidad", pero no se atreve a desarrollarla porque la jornada "fue caótica".

El periodista venezolano defiende que Machado es una "demócrata y tiene la legitimidad de haber ganado con más del 90% de los votos". El gobierno de Maduro se negó a hacer públicas las actas electorales, lo que llevó a la oposición a marcharse al exilio. Machado recibió a finales del pasado año el Nobel de la Paz. "No se lo tropezó en la calle", concluye Díaz.

Sacrificar a Maduro para que nada cambie

Al igual que el periodista venezolano, son muchos sus compatriotas que 24 horas después de los bombardeos y la detención de Maduro comienzan a tener dudas sobre el futuro político del país. Es el caso de Ale. Ayer, él, su familia y amigos festejaron la "libertad" de Venezuela tras "años de dictadura chavista". Sin embargo, las declaraciones de Donald Trump el sábado sobre Corina Machado, de la que aseguró que no gozaba del respaldo de la población, y el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta suponen un "jarro de agua fría".

"Es una locura. Bombardean Caracas, entran y se llevan a Maduro y a su mujer en barco y avión a Nueva York para procesarlos como narcoterroristas pero cuando deberían dar el poder al pueblo venezolano no lo hacen y permiten que Delcy se haga con el poder". Para Ale y mucho más, la operación militar y la intervención norteamericana era la "única esperanza para acabar con el chavismo y con Maduro" pero matizan que, de momento, "solo han acabado con Maduro".

Con esta frase tan lapidaria, este venezolano que sigue pegado a la televisión desde el sábado a primera hora teme que la detención del presidente venezolano ha sido un "sacrificio de régimen para seguir gobernando". "No hay otra explicación: Se llevan a Maduro y lo juzgan pero aquí se quedan los mismos con la diferencia de que ahora, tal como dijo Trump van a permitir a las empresas americanas venir a Venezuela a explotar nuestros recursos".