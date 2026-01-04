Los militares venezolanos respaldan el nombramiento de Rodríguez como presidenta encargada

Pocas horas después de que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, le diera una oportunidad a Delcy Dodríguez como "presidenta encargada", aunque condicionada a tomar las "decisiones adecuadas", las Fuerzas Armadas venezolanas respaldaron la designación de la reemplazante de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa y responsable de la estructura castrense, Vladímir Padrino López, consignó en el documento leído al país que los militares no hacen más cumplir con lo que había ordenado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el sábado por la noche. Se trata, según el número tres del madurismo, de una decisión institucional. Para dar una sensación de normalidad imposible después de la captura de Maduro, Padrino López llamó al pueblo a que "retome sus actividades, laborales, educativas en los próximos días". Venezuela "debe encaminarse sobre su riel constitucional". En la misma línea, los uniformados presenciarán el acto de apertura de la Asamblea Nacional que está previsto para este lunes.

El documento condena el que denomina el "cobarde secuestro" de Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores, "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes". Es la primera versión oficial sobre los hechos que desembocaron en la "extracción" del presidente.

A la vez, los militares respaldaron "plenamente" el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, "previamente suscrito" por Rodríguez. Las Fuerzas Armadas, consigna el documento, seguirán utilizando "todas sus capacidades para salvaguardar la seguridad, mantener el orden interno y favorecer un clima de tranquilidad". Con el propósito de cumplir con estos objetivos, el alto mando anunció la activación de la "Puesta en Completo Apresto Operacional" en la totalidad del espacio geográfico para "enfrentar la agresión imperial" y formar "un solo bloque de combate".

Contradicciones

El lenguaje utilizado muestra en apariencia una estructura de poder imperturbable más allá de la indignación por la suerte que corren Maduro y Flores en Nueva York. La imagen de un alto mando cohesionado contradice por el momento la expectativa de un quiebre en el seno de las Fuerzas Armadas. Esa fisura ha sido deseada y esperada por EEUU desde hace mucho tiempo. La fotografía de los oficiales en posición marcial en principio tampoco condice con el diagnóstico de Rubio. "Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro", dijo a la televisión norteamericana. Eso todavía no se cumple, y el secretario de Estado lo "sabe", por eso al mismo tiempo lanzó una advertencia. "Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión". La pregunta inevitable apunta a si aceptará la continuidad de Padrino López, quien forma parte de la lista de "sancionados" por EEUU.

Entre las exigencias de EEUU que son en un punto competencia militar se incluye la expulsión de los grupos armados colombianos, el ELN y las disidencias de las FARC, que no solo operan a ambos lados de las fronteras, sino que han contado con una implícita protección del madurismo. "En el siglo XXI, bajo la Administración Trump, no vamos a tener un país como Venezuela en nuestro propio hemisferio actuando como cruce de caminos para Hizbulá, para Irán y para cualquier otra influencia maligna", añadió Rubio.

También insistió en que Washington no está "en guerra con Venezuela" sino contra "contra las organizaciones de narcotráfico". Por lo tanto, "seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos". También continuarán las incautaciones de "las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales", en referencia a los buques petroleros con crudo venezolano. Pocos días antes de ser capturado, Maduro había ordenado a la Armada custodiar esas embarcaciones en el mar territorial y al abandonarlo. La instrucción nunca llegó a cumplirse.