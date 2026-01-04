La operación militar de Trump en Venezuela abre nuevas grietas en el movimiento MAGA

"Una nueva visión gobernará... será solo América primero, América primero", decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso inaugural de su primer mandato, el 20 de enero de 2017. También tras su retorno a la Casa Blanca en 2025, el republicano publicaba las 'Prioridades de América Primero', un documento en el que presentaba la hoja de ruta de su Administración. Ninguna de ellas tenía que ver con política exterior. El principio de priorizar las cuestiones internas, entre ellas la economía, la seguridad y los valores tradicionales, parece haber quedado en segundo plano, y políticos republicanos, personajes influyentes y seguidores de la esfera MAGA (siglas de Make America Great Again, Hacer América grande de nuevo, su eslogan de campaña) han criticado la operación de Trump contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

Las declaraciones de Trump durante la rueda de prensa de este sábado, en las que anunciaba que Estados Unidos tomaría el control de Venezuela durante un proceso de transición y aseguraba que no descarta un despliegue de tropas sobre el terreno, avivaron las críticas y el cuestionamiento al presidente. Durante meses, Trump ha estado centrado en negociaciones para poner fin, o al menos intentarlo, a conflictos en todo el mundo. Sin embargo, las preocupaciones en Estados Unidos son otras. El 28% de los estadounidenses cree que el mayor problema del país es la economía y la inflación, mientras que el 26% cree que es el Gobierno y el 19% la inmigración, según la última encuesta de Gallup.

En esa línea, la representante republicana por Georgia en el Congreso, Marjorie Taylor Greene, figura clave en el movimiento MAGA y que este lunes renunciará a su cargo tras desencuentro con Trump por la gestión del 'caso Epstein', se ha mostrado tajantemente en contra de la intervención contra el país sudamericano. "El cambio de régimen, la financiación de guerras en el extranjero y el constante desvío del dinero de los contribuyentes estadounidenses hacia causas extranjeras, tanto nacionales como internacionales, y hacia gobiernos extranjeros, mientras los estadounidenses se enfrentan constantemente al aumento del coste de la vida, la vivienda y la atención médica, y se enteran de estafas y fraudes relacionados con sus impuestos, es lo que enfurece a la mayoría de los estadounidenses", ha señalado en una publicación en X. "Esto es lo que muchos en MAGA pensaron que votaron para poner fin. ¡Qué equivocados estábamos!", asegura, antes de añadir que si el argumento para atacar Venezuela era para "salvar vidas" por las drogas, "¿por qué la Administración Trump no ha tomado acciones contra los cárteles mexicanos?".

Activistas y figuras influyentes dan la espalda a Trump

El comentarista ulltraconservador Tucker Carlson, que recientemente ha caído en desgracia en el entorno de Trump, también ha criticado al Gobierno estadounidense por la captura de Maduro. Carlson considera al líder venezolano un referente en la defensa de los valores tradicionales y se ha preguntado por qué Washington se muestra tan hostil hacia él. "Maduro, con todos sus muchos defectos, tiene probablemente el país más conservador socialmente del hemisferio. Venezuela ha prohibido la pornografía, el aborto, el matrimonio homosexual, los cambios de sexo y la usura", ha destacado en su pódcast The Tucker Carlson Show.

Por su parte, la activista de extrema derecha y aliada de Trump Laura Loomer, hasta ahora favorable a las intervenciones de Trump en el exterior, incluso los ataques en Irán, criticó en primera instancia la postura de la Administración republicana ante Venezuela, aunque tras la operación militar Loomer ha vuelto a alinearse con el presidente. En noviembre, Loomer aseguraba que los estadounidenses serían los que pagarían el precio de una intervención en Venezuela. "Tal vez pronto veremos una invasión a Venezuela para que (la opositora María Corina Machado), que necesitará el respaldo financiero y el apoyo militar de Estados Unidos, pueda asumir el poder en un país que nunca podrá gobernar sin la ayuda de Estados Unidos", pronosticaba a través de sus redes sociales. "Fracasará. China tiene demasiados activos en Venezuela. No tendrá éxito con su cambio de régimen, y los contribuyentes estadounidenses tendrán que pagar la factura", aseguraba entonces.

SteveBannon, exasesor de Trump y destacado comentarista del movimiento MAGA habló inicialmente de manera favorable sobre la operación en Venezuela. Antes de la conferencia de prensa de Trump, durante su programa War Room, Bannon la calificó como "un ataque nocturno impresionante y deslumbrante por parte de las fuerzas estadounidenses". Pero tras la declaración de Trump de que Estados Unidos "dirigiría" el país, Bannon se abstuvo de dar más respaldo e incluso compartió publicaciones repudiando "guerras de cambio de régimen disfrazadas de America First".

Las críticas en redes sociales, sin embargo, no resuenan entre la Administración de Trump. Los republicanos del Congreso en su mayoría elogiaron el ataque, pese a que Trump no informó ni pidió autorización sobre la operación a la Cámara baja. Aunque los demócratas han advertido que la medida constituye un exceso del poder ejecutivo y han censurado la intervención en Venezuela, solo dos republicanos del Congreso han expresado públicamente su preocupación.