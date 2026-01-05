Naciones Unidas
Directo | El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne tras la incursión militar de EEUU en Venezuela
La reunión tiene lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de 'Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales'
EP
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes tras la incursión militar que Estados Unidos pepretró el sábado en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.
En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días.
La reunión tiene lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de 'Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales', según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un "precedente peligroso".
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en Sevilla, Granada y Cádiz
- Sigue en directo la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 4 de enero de 2026