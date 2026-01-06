Gesto chavista
El significado de los signos de Maduro durante su detención
Redacción
Algunos de los primeros gestos de Nicolás Maduro ante las cámaras tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses parecieron todo menos los de la derrota: pulgar hacia arriba y el signo de victoria y lo que muchos interpretaron como un desafiante signo de paz aparecieron cuando él y su esposa fueron llevados esposados por las autoridades a su llegada a Nueva York el sábado. El verdadero significado del gesto no pasó desapercibido para sus leales, las redes sociales y para los medios de comunicación.
En una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, la capital, el lunes, los legisladores hicieron la misma señal, a veces con ligeras variaciones. No se trata solo del símbolo universal de la paz. El gesto de “V” con dos dedos se ha utilizado durante mucho tiempo para señalar la victoria en un contexto de guerra y fue popularizado por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.
El símbolo de dos manos que usa Maduro —una formando una "V" y la otra apuntando hacia ella— significa "Nosotros venceremos", según expertos en chavismo, el movimiento político que lleva el nombre de Hugo Chávez, predecesor de Maduro. Es una frase que los movimientos revolucionarios de izquierda en Latinoamérica, incluyendo Cuba, han usado desde hace tiempo para señalar el triunfo sobre la opresión.
Los partidarios de Maduro han celebrado el signo mantenido por el presidente encarcelado e incluso el principal canal de televisión estatal de Venezuela, VTV, calificó el gesto de Maduro como un “poderoso símbolo de dignidad y coraje” y una "señal de paz y victoria".
Jorge Rodríguez, hermano de Decly Rodríguez, la nueva presidenta interina del país, y ratificado este lunes como presidente de la Asamblea Nacional en la misma sesión en la que su hermana fue juramentada como líder del país, hizo la señal varias veces, incluso cuando el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, también diputado un legislador, lo nominó como presidente del Parlamento.
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Sigue en directo la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 5 de enero de 2026
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- Muere Antonio Smash, el alma de la banda sevillana que abrió el camino a la gran revolución del rock andaluz