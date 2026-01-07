José J. Sanmartín, asesor en inteligencia: "Atacar Groenlandia sería el mayor desastre en la historia de EEUU, incluso mayor que la guerra civil"

¿Debe Europa tomar en serio la amenaza de Trump sobre Groenlandia o sigue siendo solo una presión política sin intención real de ejecutarse?

Todos conocemos que Trump hace de la presión el fundamento de sus técnicas (abruptas) de negociación. Ahora bien, aquí hay un factor añadido que no aparece en otros casos. Una fuente tóxica del entorno presidencial ha intoxicado emocionalmente a Trump motivando su vanidad institucional: la absorción de Groenlandia situaría a Trump en el parnaso de los Presidentes con "greatness" (grandeza). Lo que sostengo es que la decisión de Trump es menos controlable, porque ha sido conducida por elementos hostiles a la OTAN hacia la emotividad. Si en Washington se lograse reconducir la cuestión a términos estrictamente racionales, la solución advendría por sí misma sin merma para el honor de ninguna de las partes. Groenlandia y Dinamarca mantendrán su status legal, por supuesto, pero la colaboración económica con Estados Unidos puede intensificarse. Nos jugamos la OTAN en este envite. Trump debe reconsiderar su posición y buscar otros objetivos y, a ser posible, verificar mejor la fiabilidad de algún que otro asesor; no se puede servir a los intereses de los enemigos de Estados Unidos.

¿Cómo debe actuar la UE tras no descartar el presidente de EEUU de la opción militar?

Europa debe mantener una posición contundente de apoyo sin fisuras a Groenlandia como Nación Constituyente del Reino de Dinamarca. No se puede descartar un aumento de la fuerza militar danesa en Groenlandia, incluyendo unidades de países aliados. Estados Unidos dispone de presencia militar autorizada en la isla, no sólo en la base de Thule (o Pituffik). Pero nos consta que se han producido movimientos "atípicos" de soldados y civiles estadounidenses en Groenlandia, incluso más allá de lo dispuesto desde Washington. Si alguien estuviese calibrando la preparación de una crisis en Groenlandia, esa sería la vía para activarla. Obviamente, una operación así únicamente puede emprenderla un Estado poderosamente insidioso contra los intereses occidentales, contando con peones en diversos ámbitos.

¿Qué impacto tendría un ataque militar contra Groenlandia?

Si el Presidente Trump ordenase un ataque militar contra Groenlandia sería el fin de todo. Occidente desaparecería como orden internacional democrático. Ni siquiera me refiero a una invasión militar. De producirse un ataque militar selectivo contra un Estado pacífico, democrático y aliado como el Reino de Dinamarca, Estados Unidos generaría una resistencia a nivel mundial; sus empresas perderían mercados y clientes en todo el planeta. Estados Unidos afrontaría una crisis económica y un aumento exponencial del desempleo sin parangón. Aparte de que Europa Occidental no se quedaría con los brazos cruzados. Lo previsible es que las operaciones europeas fuesen más de Inteligencia y guerra económica que abiertamente militares, excepto en la última fase. Atacar Groenlandia sería el mayor desastre en la historia de Estados Unidos, incluso mayor que la Guerra Civil de 1861 a 1865. Confiemos que el sentido común se imponga en la Casa Blanca.

El profesor de la UA, experto y asesor en inteligencia / HECTOR FUENTES

¿Qué escenarios se abren tras esta amenaza para Europa?

Una negociación con Estados Unidos sobre acuerdos de explotación extractiva controlada por el Reino de Dinamarca. Pero, no puede haber negociación de ningún tipo sobre soberanía o territorio en Groenlandia. Las fronteras están claramente definidas. Los canadienses dieron respuesta cortante a la propuesta de Trump respecto a una especie de fusión entre los dos países norteamericanos. Ahora se vuelve a la carga con Groenlandia. No tiene ningún sentido la continuación de la escalada ultranacionalista que ha creado Trump, pues debilita la confianza dentro de la Alianza Atlántica. Trump se equivoca cuando cree que puede aplicar indistintamente su "técnica" de amedrentamiento ante enemigos y amigos, ante culpables e inocentes. Lo que está haciendo pasa factura; también a él, a su Gobierno y, lo que es más grave, al país. El éxito de ahora es el fracaso del mañana. Dinamarca dispone de un potentísimo y eficiente sistema de Inteligencia, experto en la captación de infiltración por parte de potencias hostiles a Occidente. La humillación que Trump hace a diario contra un aliado leal y honrado como el Reino de Dinamarca hace que los otros socios internacionales de Estados Unidos tomen nota. Con estas provocaciones se gana algo de popularidad -efímera- en barrios y estratos de la sociedad estadounidense, pero se pierde todo lo que es influencia y respeto. Trump debería leer a autores de su entorno político y de talento como Kissinger, Bismarck o Clausewitz. Se trata de construir equilibrios que favorezcan acuerdos y alianzas; la búsqueda del término medio aristotélico. Trump está destruyendo puentes en su retaguardia que le serán necesarios a medio plazo. Tiempo al tiempo.

¿La captura de Maduro sienta un precedente peligroso para el sistema internacional o puede justificarse como un caso excepcional?

La falta de legitimidad democrática por parte de Nicolás Maduro le dejó en una posición vulnerable. Estados Unidos ha aprovechado esa fisura para aplicar una operación de captura fundamentada en técnicas israelíes. El chavismo perdió las elecciones de 2024 y de manera abrumadora. Maduro era un usurpador, pues. Ahora bien, su juicio debe contar con todas las garantías legales y, por supuesto, tiene derecho a la mejor defensa posible. Dicho sea de paso, un acuerdo de Maduro y su esposa con la Fiscalía sería altamente recomendable. Toda información valiosa que el matrimonio pueda aportar, tanto mejor; también a efectos de España.

¿Después de Venezuela, ve factible que ocurra lo mismo con Cuba?

La carta de la imprevisibilidad la juega Trump con pasión ilimitada. El marca sus tiempos y no tolera que nadie le controle. Respecto de Cuba, lo previsible y lo sensato es una cosa; lo que haga Trump es otra. Tengo claro que su deseo es terminar la Presidencia con al menos un éxito geopolítico de naturaleza histórica. Conseguir lo que ningún otro Presidente, sobre todo algunos de los "grandes", no lograron. Incluso si su operación en Venezuela saliese bien parada, Cuba tiene un valor extra por ser un caso hondamente incrustado en la psicología norteamericana desde Kennedy, también antes. Trump hará todo lo posible para provocar la caída del régimen cubano actual desde un planteamiento de hostigamiento económico y político. Lo cual es diametralmente opuesto a la inteligente propuesta del propio Trump durante su primer mandato para resolver los litigios con Corea del Norte: inversión masiva de Estados Unidos, mejora de las condiciones de vida en el Estado totalitario asiático, etc. La idea era tan excelente que el gobierno norcoreano acabó dando marcha atrás al comprender que se podría crear una clase media pudiente que acabase exigiendo apertura al mundo y democracia en el interior. Cuba es un país con infinitas posibilidades de desarrollo, que dispone de un pueblo laborioso y deseoso de inversión para mejorar sus condiciones de vida.

¿Qué opina de la posición que han tomado el Gobierno español y la UE ante la entrada de EE UU en Venezuela?

En este caso concreto, la posición española debe ser la acordada con nuestros socios europeos. En Geopolítica el individualismo se paga caro de no disponer de medios para sustentarlo. España debe coordinar su acción exterior en esta materia con aliados como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y siempre dando prioridad a la recuperación inmediata de la democracia constitucional.

