Lucha contrarreloj para encontrar al niño desaparecido en el naufragio de Indonesia en el último día de búsqueda

Tras el hallazgo este martes del cuerpo de Mateo, en niño de nueve años que falleció tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación turística en la que viajaba una familia valenciana, los equipos de rescate han retomado este miércoles los trabajos con todos los esfuerzos centrados en un único objetivo: localizar a Quique, la última víctima del naufragio, de diez años, y completar la misión en que llevan trabajando sin descanso cerca de dos semanas.

Para ello, desde primera hora de la mañana se ha puesto en marcha toda la maquinaria en una jornada condicionada por el tiempo, ese que marca el reloj y que, salvo cambios, amenaza con ser el último día de búsqueda. A la espera de que el gobierno del país anuncie si concede una nueva prórroga, este miércoles, 168 miembros de diversas agencias -rescate, militares, autoridades del parque nacional de Komodo- y buceadores de la comunidad local e internacional, se han vuelto a lanzar al mar en el día 13 del operativo.

Estrategia perfeccionada

Lo hacían a las 7.00 de la mañana, hora local, según indicaba el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, en declaraciones al diario local The Hey Bali News. El también coordinador de la misión explicaba que este miércoles "el equipo conjunto de Búsqueda y Rescate (SAR) se ha dirigido al lugar de búsqueda según el plan operativo". Antes de salir, todos los efectivos desplegados han mantenido una reunión para "perfeccionar la estrategia", que ahora se reduce a la búsqueda de la única víctima que continúa desaparecido.

El objetivo, según la prensa local, sería un ataque multifacético concentrado en el que los barridos de superficie, la vigilancia térmica con drones y las operaciones de buceo se van a concentrar en el sur de la isla de Komodo, cerca del punto en el que se encontró el pecio de la embarcación naufragada este martes. Un despliegue titánico y sin apenas precedentes en el país asiático para no dejar ninguna zona potencial sin examinar.

Búsqueda de los desaparecidos en Indonesia durante los primeros días tras el naufragio. / IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES / Europa Press

"Todos los elementos están trabajando de forma integrada, priorizando la seguridad del personal y la eficacia de la búsqueda", ha indicado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, quien confía en que a lo largo de esta última jornada "la víctima pueda ser encontrada para brindar seguridad y tranquilidad a la familia".

¿Habrá prórroga?

Mientras las autoridades deciden si amplían el dispositivo y conceden una nueva prórroga de más días, sería la tercera desde que se produjo el accidente náutico, los equipos de rescate rastrean las aguas de la playa de Pede, en la isla de Komodo, donde este martes dos pescadores locales descubrieron los restos del KM Putri Sakinah.

El hallazgo permitió recuperar el cuerpo de un niño, que la familia ya ha confirmado que se trata de Mateo, el hijo de nueve años de Fernando Martín, fruto de una relación anterior. Su padre fue encontrado este domingo, mientras que otra de las niñas que viajaba en la embarcación, de doce años, fue localizada el lunes.

Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas, una pequeña de siete, fueron las únicas supervivientes de la familia. Tras la recuperación de los cadáveres de tres de los cuatro desaparecidos, el niño de diez años, hijo de Ortuño, es la única persona desaparecida en el naufragio del pasado 26 de diciembre. "La búsqueda continúa según lo previsto", remarca el coordinador de la misión.