Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos, entre ellos cinco españoles

El presidente del Parlamento venezolano (AN) y jefe negociador del madurismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros. Entre ellos hay cinco españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, según ha confirmado el ministerio de Exteriores de España.

"Se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas", asegura el departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares, que ha hablado con todos ellos "personalmente. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos".

Rodríguez lo presentó como un gesto "unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país. A ningún analista político le pasó por alto que pocas horas antes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había incluido las excarcelaciones como una condición necesaria de la transición en el país sudamericano. El hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, evitó hacer comentarios al respecto. Dijo que "este proceso" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, por su mediación.

El Gobierno español ha saludado la noticia. "España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", afirma el Ministerio de Exteriores.

Tras el "secuestro" de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir a Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

Gesto en busca de la paz

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", dijo la principal autoridad de la AN durante una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Reconoció a su vez que el paso dado ha sido fruto de "conversaciones" de las cuales no participó "ningún sector extremista" porque "ellos son la negación de la política". La alusión a María Corina Machado fue inequívoca. Resta saber si Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, ha sido incluído en el beneficio que forma parte de las potestades de la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Carta Magna promulgada bajo el primer Gobierno de Hugo Chávez. Es también una incógnita si Machado acelerará su prometido retorno a Venezuela a partir de este "gesto" de apertura. La Premio Nobel, cuyo protagonismo en esta nueva etapa fue rebajado a lainsignificanciaa por el propio Trump, sigue convencida que la presencia de Delcy en el Palacio de Miraflores es "absolutamente temporal".

La amnistía había sido reclamada días atrás por los sectores de la oposición con representación parlamentaria. A ellos hizo referencia Rodríguez. "Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución".

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles". A fines de año se sucedieron dos excarcelaciones cercanas a los dos centenares de adversarios de Nicolás Maduro, en su mayoría detenidos tras las protestas de fines de julio de 2024 en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de valiidar la reelección presidencial sin presentar las actas del escrutinio.

El "número importante" de presos liberados supone un golpe a Diosdado Cabello, el número dos del madurismo, quien se desempeña como ministro de Interior y también Justicia. Cabello controla los organismos represivos y los tribunales que condenaron a los que salieron a impugnar la victoria de Maduro.

El desinto del Helicoide

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tomó la prerrogativa de augurar el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). A fines de los años cincuenta, los arquitectos Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst idearon El Helicoide de la Roca Tarpeya en sintonía con las nuevas tendencias en el diseño de grandes edificios. "Jamás se imaginaron que 61 años después terminaría como centro de la represión, la censura y la tortura en el país", dijo el portal Efecto Cocuyo en referencia a aquel espacio pensado en su momento como el centro comercial más moderno de América Latina, y donde permenecen 65 personas detenidas por razones políticas, muchas de ellas víctimas de torturas. El Foro Penal ha informado que no se han producido movimientos en dicho recinto a favor de los privados de libertad.