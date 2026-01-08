¿Quiénes son los presos españoles liberados en Venezuela?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de varios presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Entre ellos hay al menos cinco españoles de la veintena de encarcelados que el Gobierno estima que hay en Venezuela, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad. Los excarcelados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, el canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

Andrés Martínez y José María Basoa

Martín Adasme y Basoa Valdovinos son dos ciudadanos vascos detenidos en septiembre de 2024 en el marco de un supuesto complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas. Ambos fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González Urrutia.

Según las autoridades de Caracas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno español ha negado en todo momento, defendiendo que fueron detenidos de manera injusta y que, por tanto, debían ser liberados inmediatamente. Pese a las reiteradas peticiones para poder brindarles la pertinente asistencia consular, en el más de año y medio transcurrido desde su detención el cónsul español en Caracas no ha podido visitarles.

Miguel Moreno

También figura entre los españoles encarcelados el marino Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado mes de junio tras ser interceptado el barco en el que buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del buque. El canario, de 34 años y exredactor de 'La Provincia', diario del grupo Prensa Ibérica, se encontraba recluido en la localidad de Guatire, y su familia ha confirmado que está ya a salvo y en las instalaciones de la Embajada de España en Venezuela.

La detención de Moreno se produjo después de que el buque cazatesoros N35, en el que navegaba junto a otros ocho tripulantes, fuera interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que alegó que la embarcación operaba en la Zona Económica Exclusiva del país y realizaba investigaciones marinas sin autorización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó al N35 de "sospechoso", mientras que la tripulación sostuvo desde el inicio que su objetivo era localizar un pecio de la Segunda Guerra Mundial.

Desde el pasado 19 de junio, la familia del marino grancanario no tenía noticias de su paradero. El navío fue interceptado cuando se encontraba a 44 millas náuticas de la línea de base recta, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, con proyección hacia el estado Delta Amacuro, un área estratégica para la defensa de los recursos naturales del país caribeño.

Aunque la tripulación del 'N35', formada por nueve ciudadanos de Países Bajos, Hungría, Panamá y España, ha manifestado que su objetivo era localizar un pecio hundido de la Segunda Guerra Mundial, la Armada venezolana sospecha que en realidad podrían estar realizando actividades relacionadas con la prospección petrolera, sin la debida autorización. La embarcación, que ha sido objeto de inspección, continúa bajo custodia mientras el caso es evaluado por el Ministerio Público de Venezuela.

Ernesto Gorbe

El cuatro preso español excarcelado es el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años, residía desde hace tiempo en Venezuela y fue detenido en 2024 acusado de estar en situación ilegal por haberle caducado el visado. Fue detenido en diciembre acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó la habitual extorsión policial. Se encontraba encarcelado en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas y bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto a otros hispano-venezolanos con doble nacionalidad.

