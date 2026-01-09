Venezuela está preparando la liberación de al menos otro preso español, según el ministro Albares

Los cinco españoles liberados por el régimen chavista en Venezuela llegarán a Barajas a las 13:15, si todo va como está previsto. Se encuentran en buenas condiciones físicas, aunque más delgados, según asegura el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que habló anoche con ellos.

Hay esperanzas de que sigan las excarcelaciones de esos presos, considerados políticos por España. "Estamos pendientes de que pueda haber alguna liberación más, en concreto una persona que estamos siguiendo. Podría ser en las próximas horas", ha añadido el ministro.

Ayer, el presidente del Parlamento venezolano (AN) y jefe negociador del madurismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros. Entre ellos, cinco españoles, una de ellos con doble nacionalidad, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores. Los excarcelados españoles son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, el canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la defensora de los derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel. A los dos primeros se les acusaba de tener relación con el CNI y de estar involucrados en un presunto complot contra Nicolás Maduro.

Mediación de Zapatero

“Llevábamos muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación. Ya es una realidad", ha asegurado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en RTVE. “Ayer, según iban saliendo de las cárceles, se estaban concentrando en la residencia del embajador de España.”

La hispanovenezolana Rocío San miguel pidió al ministro "que trasladara todo su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez y al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero". El expresidente participó en las negociaciones para la liberación de los presos españoles, según confirman a este diario fuentes de su entorno.

De cara a lo que viene en el país caribeño, donde viven unos 150.000 españoles y del que provienen cerca de 400.000 residentes en España, el ministro ha defendido mantener contactos con el gobierno en Caracas, ahora en manos de forma temporal de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Recuerda que el Gobierno también habla con la oposición venezolana, en particular con Edmundo González, el que parte de la comunidad internacional considera legítimo ganador de las elecciones de julio de 2024.

Por el momento, las liberaciones de presos son, para España, “un paso positivo” del nuevo Ejecutivo venezolano. Se trata de "una nueva etapa" que, según Albares, se abre en el país.

El objetivo de España es impulsar un diálogo amplio para una salida "genuinamente venezolana" sin soluciones "impuestas desde fuera" y, particularmente, sin el uso de la fuerza y siempre dentro del marco derecho internacional frente a la "ley del más fuerte", ha concluido el ministro, en referencia al asalto ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.